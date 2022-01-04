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Mutlaka okuyun! İşte Barış Manco'dan unutulmaz bir anı 

Türk müziğinin kült isimlerinden biri olan Barış Manço, 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'nde 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Verdiği bir röportajda, "Bir gün ölürsem, öldüğüm günü değil, doğduğum günü hatırlayın" sözleri ile hafızalarda yer edinmişti. işte Usta sanatçı Barış Manço şarkıları kadar dile getirdiği söylemlerle de insanların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Şimdi Barış Manço'dan unutulmaz bir anıyı sizlerle paylaşıyoruz.

KRİPTO PARA 04.01.2022, 15:22
Mutlaka okuyun! İşte Barış Manco'dan unutulmaz bir anı 

Barış Manço "'Anahtar" şarkısıyla Fransızlara medeniyet dersi veriyor 

Barış Manço Fransa’da devlete ait  bir televizyon kanalının canlı yayınına konuktur.Canli yayının  spikeri hem Turk-Müslüman düşmanı olan Küstah bir spiker'dir. Bu spiker canlı yayın voyunca Barış Manço ile dalga geçmek istemekte ve  sürekli, “İşte Türk, yani barbar, vahşi vs…” demektedir… Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere “Yanınızda kâğıt para var mı?” diye sorar! Bu soruya spiker şaşırır ve “Evet var ama n’olacak ” der. Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kâğıt paraları çıkartır. Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında “Anahtar” adlı şarkısını söylemiştir. Bu şarkının bir bölümü şöyledir: “Beş Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih, beş Fatih-bir Mevlana, İki Mevlana-bir Sinan” (Barış Manço / Anahtar şarkısı / Darısı Başınıza Albümü / 1992). Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler o dönemdeki Türk parası olan banknotların arkasında fotoğrafı olan kişilerdir…

Barış Manço spikere sorar: “Bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim?”

Spiker: “General .” Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar, spikerin verdiği cevaplar hep aynıdır,

“General, Amiral, “Komutan” Spikerin bu “falanca General, falanca Amiral, falanca Komutan” cevabından sonra, bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını çıkarır…

Barış Manço der ki:

Bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy’dur. Şairdir…

Bu fotoğraftaki kişi Mevlana’dır. Düşünürdür…

Bu paradaki fotoğrafı olan kişi Fatih Sultan Mehmet’dir. Adaletin sembolüdür…

Bu paradaki kişi ise Atatürk’tür. “Yurtta barış, dünyada barış” diyen kişidir. Bizim paralarımız bunlar.
Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına şairlerimizin, düşünürlerimizin, bilim adamalarımızın fotoğraflarını bastık…

Siz Fransızlar kendiniz barbar, vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş Adamlarının fotoğraflarını basmışsınız!” der…

Barış Manço’nun bu müthiş cevabından sonra televizyon yöneticileri Canlı yayını keserler ve spikeri yayından alırlar, başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar, Fransa devlet Televizyonu yönetimi durumu kurtarmak yayını sürdürmek için hemen  yeni spikeri yayına  alınır. Yeni spiker sözlerine ilk olarak "Barış Manço’dan ve Türklerden özür diliyoruz" diyerek başlar. Bir önceki vahim durumu unutturak, ortamı yumsatarak  yayına devam eder ve bitirir. Ancak o gün o yayını izleyenler bu olayı hiç unutmazlar .

İşte Barış Manço'nun hayatında unutulmaz anılardan biri de bu olaydır.

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