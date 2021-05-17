Musk kendi kripto parasını mı çıkaracak?

Son aylarda kripto parayı dilinden düşürmeyen Elon Musk sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtladı. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcısının kendisine yönelttiği “Sen neden kendi kripto paranı yapmıyorsun" sorusuna açık uçlu bir yanıt vererek gündem oldu.



Geçen hafta içerisinde Bitcoin üretmek için çok fazla enerji harcandığını ve bunun da doğaya zarar verdiğini söyleyerek Bitcoin hisselerinin düşmesine sebep olan Musk, “Eğer Doge bunu yapamazsa ben yaparım. Sıfırdan yeni bir kripto para geliştirmek çok büyük bela” dedi. Veri merkezi sağlayıcısı TRG, Bitcoin’in kripto para üretirken saatte 707 kilowatt enerji harcadığını aktarırken Dogecoin’in ise 0.12 kilowatt harcadığını duyurdu.