Kriz Henüz Bitmedi, Dibi Görmemiş Olabiliriz

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Kripto paralarda satış dalgası duraksız bir şekilde devam ederken son 4 gün içinde 2,3 milyar dolara yakın kaldıraçlı pozisyon likiditasyon uğradı. Son bir ay içerisinde ise kripto paraların toplam piyasa değeri büyüklüğü 1,8 trilyon dolar seviyesinden 1,1 trilyon dolara gerilerken Terra Luna krizinin sona ermemesi henüz düşüşlerin durmadığı ve krizin boyutlarının tam anlamıyla belirli olmadığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere Nasdaq-Bitcoin korelasyonu ile başlayan ve ABD ekonomisine yönelik endişelerin etkilediği Bitcoin ve devamında Terra ekosistemindeki çöküş ile kripto paralar için oldukça kötü bir hafta oluyor. Dün açıklanan ABD enflasyonu bile kripto ekosistemindeki gelişmelerin gerisinde kaldı diyebiliriz. Piyasanın en büyük stablecoinlerinden olan Terra’nın stablecoini UST 1:1 eşleniği olması gerekirken 0,22’ye kadar düştü. LUNA fiyatı ise son bir haftada %98 eridi. Luna Vakfı’nın durumu kurtarma çabalarına daha fazla LUNA basacağı, büyük yatırımcılardan fon aradığı ve şu zamana kadar Vakıf hesabından satıldığı düşünülen 1,5 milyar dolarlık Bitcoin ve 12 milyon dolar değerindeki AVAX’ların durumu kurtaramadığını görüyoruz. Vakıf aynı zamanda stablecoini desteklemek için büyük yatırımcılardan fon toplamaya çalışması da endişelere benzin döktü diyebiliriz. Piyasa şuan kendi dinamikleri içerisinde değer kaybı yaşıyor. Henüz LUNA’nın akıbetinde bir düzelme olmaması ve işin boyutlarının tam anlaşılamaması nedeniyle satışların durduğu söylenemez. Bu taraftan iyi haberler gelmediği için fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcılar fazlasıyla risk almış olacaktır. Dönüşleri değerlendirmek isteyen yatırımcılar sigorta primi olarak durumun düzeldiği bilgisini almaları gerekir. Aksi takdirde yüklü kayıplar yaşanabilir. Satış dalgasının Tron’a (TRX) bulaşacağı haberleri üzerine Tron kurucusu Justin Sun, olası satışlara karşı 2 milyar dolarlık rezerv ile karşılık vereceğini söyledi. Bitcoin’de bu görünüm altında kuvvetli durmuyor. Buradaki satış baskısı 26.600$ seviyesine kadar ulaştı. Henüz durum değerlendirmesinde iyileşme olmaması Bitcoin’de aşağı senaryonun masada kalmasına neden oluyor. Bu nedenle henüz dip görülmedi diyebiliriz. Bitcoin’in önemli seviyeleri arasında alt desteklerde 25.700 / 24.000 / 22.200 bulunurken, üst dirençler olarak 28.800 / 31.200 / 35.000 seviyeleri bulunuyor."