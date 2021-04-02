Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Coin Telegraph'ta yer alan habere göre tüm kripto paraların piyasa değeri, CoinGecko ve CoinMarketCap verilerine göre 31 Mart'ta 1,9 trilyon doları geçti. Bu sayı, gün içinde 1,99 trilyon dolara kadar yükseldi.

Hemen ardından yaşanan hafif düzeltme ile birlikte kriptoların toplam piyasa değeri, çeviri yayın saatindeki seviye olan 1,88 trilyon dolara geriledi.

Kripto piyasası, bu değer artışı ile birlikte Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi olan petrol ve gaz devi Saudi Aramco'yu geride bıraktı. TradingView verilerine göre Saudi Aramco, çeviri yayın saati itibarıyla 1,86 trilyon dolar piyasa değerine sahip