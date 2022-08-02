Kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 74 arttı

Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2022”nin sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler sundu. Daha önceki iki araştırmada olduğu gibi yine “en kapsamlı” olma niteliği taşıyan araştırma, Türkiye’de kripto paranın bilinirliğini, algısını, kripto paralara dair beklenti ve motivasyonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2022 itibarıyla Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların sayısının 8 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kripto paraya duyulan güvende de geçtiğimiz yıla göre yüzde 59 artış olduğu gözlemlendi. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenirken bu oran işlem yapanlarda 10’da 7’ye yükseldi.

Kripto parayla işlem yapanlar yüzde 74 arttı

Araştırma, sektör dinamikleri açısından önemli sonuçlar içeriyor. 2022 yılında kripto parayla işlem yapanların oranı, bir önceki yıla göre yüzde 74 arttı. Kripto parayı duyanların oranı da 2021’e göre yüzde 11 artış gösterirken yatırım aracı olarak kârlı bulanların sayısı da geçen yıla göre yüksek. Her 10 kişiden 4’ü kripto para piyasalarını kârlı buluyor. 2021 yılında bu sayı 3’tü. Kripto paranın tasarruf aracı olarak tercih edilmesinde de bir yükseliş söz konusu. Yüzde 11,1 ile tasarruf araçları listesinde TL vadeli ve vadesiz hesapların ardından üçüncü sırada yer alıyor.

En önemli motivasyon “yüksek getiri”

Araştırma, kripto parayla işlem yapanların deneyimine dair de önemli çıktılar sunuyor. Her 10 kişiden 9’u kripto parayı “yüksek getiri” beklentisiyle tercih ediyor. Bunu “merak/ilgi çekmesi” ve “teknolojiye dayalı olması” yanıtları takip ediyor. Burada dikkat çeken sonuçlardan biri, kripto paranın şeffaf olduğunu düşünen insanların geçen yıla oranla yüzde 44,6 artış göstermesi.

Kripto paralara duyulan güven yüzde 59 arttı

Kripto parayla işlem yapan 10 kişiden 6’sı kripto para piyasasını risksiz buluyor. Bu yıl hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat hesabı en risksiz yatırım aracı olarak görülüyor. Benzer şekilde kripto paraya duyulan güven de bu yıl yüzde 59 oranında artış gösterdi. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenilir buluyor, işlem yapanların ise 10’da 7’si bu görüşte. Bu yıl ilk kez katılımcılara sorulan “regülasyonun gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna her 10 kişiden 7’si gerekli olduğu yönünde yanıt verdi. “Neleri kapsamalı?” sorusuna ise, paranın korunması ve vergilendirme olması gerektiği yönünde yanıtlar geldi.

Memnuniyet oranı 2,5 kat artış gösterdi

Kripto parayla işlem yapan her 10 kişiden 8’i yaptığı işlemden memnun olduğunu açıklıyor. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranı bu yıl 2,5 kat arttı. Yüzde 84,9 ile memnuniyet düzeyi en yüksek olan kesim Y Kuşağı. Cinsiyet bazında ele alındığında işlem yapan kadınların yüzde 64,2’sinin, erkeklerin de yüzde 44,8’inin çok memnun olduğu görülüyor. Kullanıcıların memnun olma nedenlerinin başında “alım satım kolaylığı” ve “yüksek kazanç” geliyor.

“Kripto paraya olan ilgi artışı sürüyor”

Araştırmanın sonuçlarının her yıl piyasalarda yaşanan gelişmelere göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizen Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki en kapsamlı algı araştırmasında, ekosistemdeki yeniliklere istinaden daha önceki araştırmalarda sorulmayan sorular yönelttik ve elde ettiğimiz sonuçları; sektör dinamikleri, teknoloji, deneyim, güven, memnuniyet ve demografi olmak üzere 6 başlık altında topladık. Bu yılki tabloda kripto paraya olan ilginin ve güvenin ciddi oranlarda arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak, kullanıcıların bu piyasayı ve ürünleri benimsemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene yalnızca kripto paraya değil, blokzincire ve yeni teknolojik ürünlere duyulan ilgi ve merakın da artacağını umuyoruz.” dedi.

Dikkat çeken sonuçlar

Araştırmada ortaya çıkan diğer bulgular şöyle: