Kripto Paralarda Son Bir Düzeltme Sonrası Yükseliş Gelir mi?

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Mart ayı sonundan bu yana düşüş içerisinde olan kripto paralar neredeyse son bir aydır yatay düzlemde işlem görüyor. Hatta yataylık nedeniyle volatilitenin özlendiği günleri hiçbir kripto para yatırımcısı düşünemezdi herhalde. Son dönemde piyasada birçok senaryo gezerken sert bir düşüşe neden olabilecek zincir ve temel metrikleri göremiyoruz. Bu metriklere göz attığımızda; Piyasadan para çıkışı gözlemlenmiyor aksine borsaların stablecoin rezervlerinde artışlar var. Bu artışlar kripto paraların bozdurulmasından değil para girişlerinden kaynaklanmakta. Wall Street şirketlerinin Luna batığına rağmen şirket satın almaları ve son olarak da fon yöneticilerinden Andreesen Horowitz’in 4,5 milyar dolarlık kripto fonu kurması da ileriye yönelik beklentileri bugünden olumlu kurabilir. Yarın Terra 2.0 ağı tamamen devreye girecek ve saldırı öncesi LUNA sahiplerine hakkedişlerinin %30’u, saldırı sonrası LUNA alanlara ise %10’u dağıtılacak. 6 aylık ve 2 yıllık kilitlerle kalan airdrop hakları açılacak. Yarın LUNA’nın bu kurtarma planı piyasadan sermaye çekimine (dışlama etkisi-crowd out) dönüşebilir. Bu nedenle yarın kripto paralarda geri çekilmenin devamını yarın için de görebiliriz. Ayrıca opsiyon bitim tarihinde oluşumuz da volatilite oluşturabilir fakat çoğunluğu satım opsiyonu alanlar bu haklarını yarın Bitcoin 30.000$ seviyesinde kullanır mı ihtimali düşük olabilir. Kullanmamaları da ayrıca piyasalar açısından kutup yıldızı olabilir. Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda; 28.300-28.600$ bandının destek olarak çalışması günlerdir sürüyor. Bu nedenle olası düşüşlerde bu bandı aşağıya sarkıtmaması durumunda Bitcoin’de yeniden 33.000$ve 35.000$ seviyelerine tepkiler beklenebilir. Bu senaryo alt bandına tutunduğu sürece geçerlidir. Bu nedenle stop loss ayarlamasını bu bandın gerisine yapmak makul olabilir. Diğer tarafta AVAX günün en çok düşüş yaşayan coinlerinden olurlen 25,78 ve 20,70$ seviyeleri de destekleridir. Yarınki Terra 2.0 geçişi kripto tarihinde ilk kez tanık olacağımız bir durum bu nedenle sistematik olmayan riskleri ölçebileceğimiz daha öncesinde bir deneyimin bulunmaması dolayısıyla çok dikkatli olmanızı öneririz."