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Kripto paralarda günler sonra yükseliş
Kripto para piyasası günler sonra yeşile döndü. Bitcoin 21 bin 359 dolardan, Ethereum 1.938 dolardan işlem görüyor. Geçen haftadan beri düşüş eğiliminde olan kripto para piyasaları günler sonra değer kazandı.
KRİPTO PARA 24.08.2022, 12:08 24.08.2022, 12:18
Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 1.07 trilyon dolara çıktı.
Saat 9.50 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 1.5 oldu. BTC'nin fiyatı 21 bin 359 dolara geldi.
Ethereum ise yüzde 4 yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı bin 938 dolara çıktı.
Ripple ve Dogecoin de yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 34.4 olurken, DOGE binde 4 yükselişle 6.7 centte kaldı.
Puan Durumu
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|2. Başakşehir
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|3. Beşiktaş
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|4. Gaziantep FK
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|5. Antalyaspor
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|6. Adana Demirspor
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|7. Giresunspor
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|8. Galatasaray
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|9. Trabzonspor
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|10. Konyaspor
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|11. Alanyaspor
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|12. Kayserispor
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|13. Sivasspor
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|14. Ankaragücü
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|15. Ümraniye
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|16. Hatayspor
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|17. Karagümrük
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|18. İstanbulspor
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|19. Kasımpaşa
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|Takımlar
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|1. Bodrumspor
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|2. Samsunspor
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|3. Gençlerbirliği
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|4. Eyüpspor
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|5. Göztepe
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|6. Pendikspor
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|7. Bandırmaspor
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|8. Sakaryaspor
|2
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|9. Boluspor
|2
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|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
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|7
|4. Tottenham
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|5. Brighton
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|7
|6. Newcastle
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|7. Fulham
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|5
|8. Brentford
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|9. Crystal Palace
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|10. Nottingham Forest
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|4
|11. Southampton
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|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
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|14. M. United
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|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
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|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
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|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
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|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
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|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
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|0
|20. Getafe
|2
|0
31
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