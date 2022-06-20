Kripto parada kayıp 1,5 trilyon dolar! Kaybedenler mahkemeye gidiyor! Peki suçlu kim?

Peki suçlu varsa kimdir ve kim sorumlu tutulabilir? Blokzincir teknolojileri alanında çalışan Avukat Abide Gülel, bu konuda önemli bilgiler verdi:

KIM KARDASHIAN, BOKSÖR FLOYD, AKTÖR MATT DAMON

“Kim Kardashian ve boksör Floyd “Money” Mayweather Jr, küçük kripto para birimi EthereumMax'i tanıtırken yanlış beyanlarda bulundukları iddiasıyla dava ediliyor.

Davada, takipçileri "EthereumMax topluluğuna" katılmaya teşvik ettiklerini ve tokenin kendisinin yatırımcıları aldatan bir "pompalama ve boşaltma" planı olduğu iddia ediliyor.

İngiltere'nin Mali Yürütme Otoritesi Başkanı Charles Randell da sosyal medya influencer'larına, yeni tokenları pompalamalarına ve boşaltmalarına yardımcı olmak için dolandırıcılar tarafından rutin olarak para ödendiğini söylüyor.

Kardashian ve Mayweather, kripto için adım atan tek ünlüler değildi. Geçen yıl Ekim ayında, Bitcoinin 1,14 trilyon dolarlık bir piyasa değeri olduğu piyasanın zirvesindeyken, aktör Matt Damon, Crypto.com satıcısı olarak ilk çıkışını yaptı ve izleyicilere “talih cesurlardan yanadır” tavsiyesinde bulundu. Reklam, bir Hollywood ünlüsü tarafından desteklenen bir finansal yatırım olan kripto için bir dönüm noktası olarak görüldü.

SANAL PARADA KAYIPLAR İÇİN SORUMLU BELİRLEMEK ZOR

Ancak kripto arenasında sahtekarlığı kovuşturmak herkesin bildiği gibi zor. Ünlülerin bu konudan sorumlu tutulup tutulamayacağı sorusunun ucu açık. İlk olarak, mahkemeler kriptonun bir menkul kıymet olup olmadığına ve ardından bu güvenliğin hileli bir şekilde teşvik edilip edilmediğine karar vermek zorundadır.

Ticaretin diğer tarafında kimin olduğunu bulmak çok zor olduğundan, kayıplar için sorumlu belirlemek zor olacak.

Buradan çıkarılacak ders, yasal açıdan düzenlenmemiş bir piyasaya yatırım yapmamaktır.”