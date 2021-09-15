Kripto para yatırımı yaparken güvenliğinizi nasıl sağlarsınız?

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, kripto para yatırımı olan ya da kripto para kullanan kişilerin güvenliklerini nasıl sağlayacakları konusunda bir yazı hazırladı.

Kripto Paraların Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kripto para birimleri ile ilgili yapılan hemen her işlem online olarak gerçekleştiği için kullanılan platformlar ne kadar üst düzey güvenlik önlemleri alsalar da kullanıcılara da büyük görev düşüyor.

Öncelikle kullanıcılar, kullandıkları borsanın ya da platformun bağlantısının güvenli olup olmadığını kontrol etmeliler. Çünkü kötü niyetli kişiler kullanılan borsanın ya da platformun bire bir aynısı yaparak şifreleri ele geçirebiliyor.

Buna ek olarak borsalarda mutlaka birden fazla doğrulama adımı kullanmakta fayda var. Borsaya giriş şifreniz, cep telefonu sms ya da e-mail doğrulama kodu ve Google Authenticator gibi şifre önlemleri hesaba girişte büyük önem sahip. Kullanıcılar genellikle sadece şifre ve sms ya da e-mail doğrulamasını kullanıyor. Ancak elde edilen bilgilere göre kötü niyetli kişiler bu şifrelere kolaylıkla erişebiliyor. Dolayısıyla Google Authenticator gibi üçüncü bir güvenlik önlemi alınmasında da fayda olduğu düşünülüyor.

Öte yandan kullanıcıların yatırım yapacakları projeleri çok dikkatli araştırması gerekiyor. Çünkü zaman zaman her alanda olduğu gibi kripto para alanında da projeler dolandırıcılık amacıyla kurulabiliyor. Projenin arkasındaki ekibin, projeye yatırım yapan büyük firmların ve destek veren kişilerin kontrol edilmesi bu noktada oldukça önemli.

Sahte Etkinliklere Dikkat!

Son zamanlarda kötü niyetli kişiler sahte etkinlikler düzenleyerek de kişileri dolandırmaya çalışıyor. Örneği; Cointürk adlı kripto para haber ve Bitcoin haber sitesinde de yer aldığı gibi son olaran kötü niyetli kişiler Apple etkinliğini kullandı.

Yapılan açıklamalara göre iPhone 13’ün tanıtımının yapıldığı Apple etkinliği kötü niyetli kişilerin hedefi oldu. YouTube videosunu izleyen kişiler Apple’ın 100.000 BTC aldığı gibi yalan bir haberle karşılaştı.

Ayrıca videoda CEO Tim Cook’un alakasız bir videosu kullanılarak inandırıcılık arttırılmaya çalışıldı. Elde edilen bilgilerde kötü niyetli kişilerin belirtilen hesaplara BTC göndermesi ve sonrasında kendilerine ödül olarak daha fazla Bitcoin yollanacağı ifade edildi.