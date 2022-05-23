Kripto Para Yatırımcılarının Gözü Çarşamba ve Cuma Günlerinde

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yaptığı değerlendirmesinde şu sözlere yer vedi:

"Haftanın ilk gününde piyasalarda yeşile geçme isteği söz konusuyken, global endekslerin de bir miktar tepki verme isteği risk iştahı olarak kripto paralara olumlu yansıyor. Kripto paralarda hem regülasyon söylemleri hem de Fed’in haziran ayı hamlesi derken bu hafta yine cuma günü çoğu satım olan opsiyonların vade bitim tarihi olacak. Bitcoin’e ilişkin korku ve belirsiz bekleyiş devam ederken, zincir üstü verilerde 1000 ve üzeri BTC taşıyan hesapları yakından takip ediyoruz. Henüz net bir alım yapılmayan bu büyük hesaplar fiyatlamada belirleyici olabiliyor. Cuma günü sona erecek opsiyonların ise büyük bir kısmı satış yönlü ve opsiyon sahiplerinin vade sonunda haklarını kullanmak istemeleri durumunda Perşembe ve Cuma günleri önce volatilitesi sonrasında da aşağı yönlü etki hissedilebilir. Bu nedenle yatırımcıların haftanın bu günlerinde dikkatli olması gerekir. Bitcoin’de korku halen daha devam ederken diğer tarafta da 30.000$’ın üzerinde tutunma isteği söz konusu. Henüz bu konuda güçlü bir irade koyamasa da 28.700-30.600 aralığında yatay bant seyri sürüyor. 30.600$ seviyesini geçmesi ile 32.000-33.000$ aralığına doğru tepkiler söz konusu olabilir. Şimdilik işlem hacimleri de alım yönünde olması bu tepki isteğini destekliyor."