Kripto para işlemlerinde banka zorunluluğu!

Kripto para alım-satım platformlarında son bir haftada dört firmanın birden dolandırıcılığa bulaşması bu alanda bir regülasyonun gelmesi konusunda devam eden çabaları hızlandırdı. Sektörle temaslar devam ederken, görüşülen konuların en önemlilerinden biri de paranın kaynağı, piyasaya girişi ve çıkışı ile şüpheli işlem kriterleri.

Sabah’tan Barış Ergin’in haberine göre, düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın satışta da benzer bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.

Bankalar ve ödeme hizmeti şirketlerinde gözetim ve denetim oldukça fazla olduğu için katı kurallar olacak. İkinci en önemli kriter de şüpheli işlem kriteri olarak değerlendiriliyor. Halihazırda 50'yi aşkın kriter uygulayan firmalar var. Ama aynı zamanda özdenetim de gerekiyor. Firmaların kendilerinin alacağı önlemler de paranın geldiği yeri tespit etme açısından kullanılacak.