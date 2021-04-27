Kripto para borsalarında saklama nasıl olacak?

Son günlerde kripto paralardaki getiri ve oynaklık, hemen ardında da borsalarda yaşanan dolandırıcılık olayları sonrası bu piyasalar üzerinde çalışma başlatıldı. Takasbank benzeri bir kurumsal yapı oluşturarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin saklama ve transfer yetkilerinin sınırlandırması planlanıyor. Söz konusu şirketler için daha önce birçok alanda getirilen düzenleme örneklerinde olduğu gibi sermaye şartları ve bankalarla birlikte çalışma düzenlemesi de maddeler arasında yer alıyor.

Türkiye’de binlerce kişi geçen hafta Thodex ve hemen ardından Vebitcoin adlı yerli kripto para borsalarındaki krizler ile parasını kaybetti. Yaşanan zararlar net bir şekilde hesaplanamasa da milyar liralarla olduğu tahmin ediliyor. Thodex skandalının ardından hükümet ve Merkez Bankası kanadından yapılan açıklamalarda, konuyla ilgili çalışmanın kısa sürede tamamlanacağı ifade edilmişti.

Bloomberg’in haberine göre izlenecek yol haritasıyla ilgili formüller netleşiyor. Üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili çalışmasını sonuçlandıracağını ve dünyada kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyonu tamamlayan ilk ülkelerden biri olacağını açıkladı.

Merkez Bankası bir süre önce 30 Nisan itibarıyla kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklamıştı. Bu adımın ardından şirketlerin kuruluşundan, çalışma alanlarına kadar bir dizi alanda değişiklikler yapılacak. Yetkilinin verdiği bilgilere göre düzenleme ile ilgili üç ana başlıkta adımlar masada.