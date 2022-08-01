Kripto Kışı Neden Endüstrinin Turnusol Testidir?

Bu talihsiz olaylar birleşimi hem dijital varlık borsaları hem de yatırımcılar için büyük bir zorluk yarattı. Piyasa dalgalanmasının iş ve yatırımcıların varlıkları üzerindeki etkisini ve bu kripto ayı piyasasında ciddi şekilde zayıflamış yatırımcı duyarlılığını ön plana çıkardı.

“En büyük dijital varlık borsalarından biri olan Huobi Global, son olaylardan etkilenmedi. Bununla birlikte, temel operasyonların etkilenmeden devam etmesi, büyük ölçüde platformumuzun istikrarını sürdürmek ve kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliğini korumak için yerleşik korumalarımıza borçludur.”

Kullanıcıların varlık güvenliği her şeyden önce gelir

Huobi Global, varlıklarının güvenliğini birinci önceliğimiz yaparak kullanıcıları ilk sıraya koyuyor. Dokuz yıllık faaliyet süremiz boyunca bilinen hiçbir güvenlik ihlali veya olayı olmayan, sektör lideri bir risk yönetim sistemimiz var - başka hiçbir borsada eşi benzeri olmayan mükemmel bir performans geçmişine sahibiz. Potansiyel risklere ilişkin en son denetimimiz, tüm kullanıcılarımızın varlıklarının güvende olduğunu doğrulayan Haziran 2022'de gerçekleşti.

Huobi Global'in 20.000 Bitcoin'lik risk yönetimi rezervi, aşırı piyasa durumlarına (mevcut kripto kışı gibi) karşı korunmak için 2018'den bu yana değişmedi. Bizi endüstrinin son likidite sıkışıklığından kurtaran sermaye rezervlerimiz, onları kayıplara karşı korumak için kullanıcıların varlıklarının etrafına koruma duvar ördü. Bu, kullanıcılarımızın çıkarlarını korumak için yeni tokenlerin sağlam bir şekilde incelenmesi gibi diğer önlemlerin yanı sıra, iş yaptığımız her yerde uyumlu operasyonları sağlamak için devam eden çabalarımızla desteklenmektedir.

Bir işletme olarak Huobi Global, sağlıklı bir nakit akışına sahip olmaya devam ediyor. Bu, kripto ayı piyasasında bile sektöre 300 milyon ABD Dolarından fazla yatırım yapmamızı sağladı. Şu anda, yatırım ekibimiz dünya çapında toplamda yaklaşık 6 milyar ABD doları tutarında 100'den fazla projeye yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor.

Kullanıcıların para çekme hakkı garantilidir

Daha da önemlisi, Celsius Network, Babel Finance ve Vauld gibi diğer kripto şirketlerinin “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığı bir zamanda, Huobi kullanıcılarının para çekme hakkı engellenmeden kalıyor. Bizim için kullanıcılarımızın varlıklarını geri çekme hakkı, piyasa koşulları ne olursa olsun kutsaldır. Bize duydukları güvenin tam kalbinde yer alır ve bu nedenle bir iş olarak varlığımız kadar ciddiye aldığımız bir şeydir. İstedikleri zaman para yatırma ve para çekme haklarını garanti ediyoruz.

Terra-Luna çöküşünün ardından kullanıcıları korumak

Terra-Luna çöküşü gerçekleştiğinde, Huobi Global'in kullanıcılarının çıkarlarını koruma stratejisi üç aşamalıydı: Durumu zamanında ve uygun bir şekilde değerlendirmek, kullanıcıları riskler hakkında derhal bilgilendirmek ve borsa platformunu kullanıcı merkezli bir şekilde işletmek. Luna ölüm sarmalına başladığında, tokenin fiyatını sabit tutmak için token yatırma işlemlerini durdurduk. Bu, Luna'nın Huobi Global'deki fiyatının bu kritik dönemde tüm platformlar arasında en yüksek olmasını sağladı. Bu, Luna sahiplerini platformumuzda korudu ve onlara ticaret stratejilerini ayarlamaları için yeterli zaman verdi.

Luna'nın artık basılmadığı teyit edilir edilmez, bilinçli bir karar verebilmeleri için Luna ve UST'yi elinde bulunduran kullanıcıları riskler hakkında önceden bilgilendirdik. Kapsamlı ve ayrıntılı güncellemeler sağladıktan sonra, kullanıcılarımızın işlemlerine devam edebilmeleri için Luna için para yatırma ve çekme işlemlerine devam ettik.

Sektör lideri olarak sorumluluğumuz

Sağlam risk yönetim sistemimizin ve kullanıcılarımıza aralıksız odaklanmamızın, son piyasa çalkantıları boyunca Huobi Global'in istikrarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Aşırı agresif yatırım stratejileriyle meşgul olan ve risklerini yeterince yönetmeyen diğer borsalar daha az başarılı oldu ve geniş çapta duyurulan bir likidite krizleri dizisine yol açtı. Bu muhtemelen piyasa paniğini tetikleyen ve tüm kripto piyasasının istikrarını baltalayan bulaşma etkisine katkıda bulundu.

Ne zaman bir pazar krizi yaşansa, Huobi Global, dijital varlıklara olan kamu güvenini korumak için bir endüstri lideri olarak sorumluluğunu yerine getirmeye inanır. Operasyonlarımızı istikrarlı tutarak ve kullanıcıların varlık güvenliğini en önemli önceliğimiz haline getirmeye devam ederek, bu, yatırımcıların en değişken piyasalarda bile gönül rahatlığı yaşayabileceklerinin açık bir kanıtıdır. Güçlü risk yönetimi uygulayan borsamızı kullandıkları sürece kullanıcılarının çıkarlarını koruma konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir.

Bu nedenle kripto kışı, iş stratejisi ve uygulamaları onları bu “mükemmel fırtına” olaylarında savunmasız bırakan, buğdayı samandan ayıklamak için endüstrinin turnusol testine benzer olabilir. Huobi Global, zaman ve piyasa döngülerine dayanan katı bir rejimi devreye sokarak, bunun sınıfının en iyisi uygulamalar için bir pazar referansı sağlayacağını ve nihayetinde endüstri standartlarını genel olarak yükselteceğini umuyor.

Nihai kazananlar, sektörümüzün uygulanabilirliğini ve başarısını toplu olarak belirleyecek olan kullanıcılardır.