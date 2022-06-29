Kapanan Bitcoin Madenleri ve Bitcoin’de Devam Eden Satış Baskıları

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi

"Finans piyasalarının geneline yönelik zayıf iştah devam ederken, kripto paralar makro ve lokal nedenlerden etkileniyor. İşin makro kısmında Fed ve Bitcoin-Nasdaq-Altın korelasyonu olurken, mikro (lokal) kısımda ise Bitcoin madencileri ve Ethereum faizleri yer alıyor. İlk olarak Bitcoin-Nasdaq korelasyonu Mayıs sonundan itibaren belirgin bir şekilde azalırken, Bitcoin-altın ilişkisi pekişiyor. Buna olumsuz bakmıyoruz çünkü güvenli liman aracı olarak çalışmaya başlarsa düşen piyasada yerini en azından koruyabilir. Fed tarafında ise dün NY Fed Başkanı Williams’ın gelecek toplantıda 50 ya da 75bp faiz artışını tartıştıklarını söyledi. Fed artırabileceği üst limitten faizleri artırdı ve bundan sonra vites düşürmeyi tartışacak. Bu nedenle Fed’in olumsuz etki katsayısının azaldığını düşünüyoruz. Bitcoin ve altcoinleri etkileyebilecek en önemli konu ise madenciler oldu. Compass mining operasyonel zarar ve azalan gelirler sebebiyle faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. Geçen hafta da elindeki Bitcoin’lerin %51’ini satan Bitfarm’ı konuşmuştuk. Sizlere daha önce de belirttiğimiz gibi 18.000$ civarları birçok madenci için kapanma (shutdown) fiyatı. Bitcoin 20.000$ bölgesinden kurtulamadıkça madenciler maliyetleri dolayısıyla havuzlarındaki Bitcoin’leri satmaya devam edecek. Bu yönden madenci satışlarının devam etmesi yukarı yönde seyri zorlu kılıyor. Ayrıca CME’de işlem gören Ethereum türev ETF’lerinin primi piyasanın altına gelerek, CME’deki ETH kontratlarını piyasadan daha ucuz hale getirdi. Böyle bir durum spot ETH alımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle başta kurumsallar olmak üzere yatırımları CME havuzuna çekebilir. Son iki gündür 21.500$ seviyesi yukarı yöne kıramadı ve hacim de gelmedi. Bu nedenle 25.000$ stratejimiz 19.600$ civarında bulunan stoploss seviyesine yaklaştı. Bitcoin zira stoplanırsa aşağıda 18.800 ve 17.600$ seviyelerine kadar önemli desteği bulunmuyor. Madenciler konusu 19.600$’ın altına sarkması ile satış baskısını artırabilir ve Bitcoin’de son görülen dip seviyeleri revize edebilir. Bir süre daha 20.000$ civarındaki fiyat davranışlarını izlemekte fayda var."