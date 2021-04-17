Kafalar karıştı, kripto para yasak mı, serbest mi?

Merkez Bankası’nın aldığı kararla ‘kripto para’ olarak bilinen Bitcoin gibi elektronik paralar Türkiye’de ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Kripto varlıkların kullanılacağı iş modellerinin geliştirilmesine de engel koyan yönetmelikle, bu alandaki teknoloji yatırımlarının da beklemeye alınacağı tahmin ediliyor.

Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu modellere ilişkin hizmet sunamayacak.



Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yönetmelik, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek. Kararın ardından, kripto para piyasasının hacminde düşüş gözlendi.



MERKEZ KENDİ DİJİTAL PARASININ ÇIKARACAK

Merkez Bankası, yerli dijital paraya da öncülük yapacak. Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre, 2021 sonuna kadar, dijital para birimlerinin ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak. Çalışma için sorumlu kuruluş Merkez Bankası, ilgili kuruluş Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olacak.



Düzenleme ile kripto paralar ilk kez resmi tanım içine alınırken, ‘Bitcoin’ gibi varlıkların bulundurulmasına doğrudan bir engel konulmuyor.



Ancak yasal olarak faaliyet gösteren ödeme ve elekronik para kuruluşlarının, bu varlıkların bulundurulması ve alım - satım faaliyetlerine aracılık yapması, 30 Nisan itibarıyla yasaklanıyor.

Düzenlemeye göre 30 Nisan’dan sonra, aralarında “BPN”, “Hızlıöde”, “Hızlıpara”, “Papara”, “Turkcell Elektronik Para”, “Vodafone Elektronik Para” gibi şirketlerin bulunduğu 22 elektronik ödeme kuruluşuna, elektronik para alım - satımı ve bulundurma yasağı geliyor.



Ayrıca, dijital paranın Türkiye içinde ödeme fonksiyonu, yani internet vb. kanallar üzerinden Bitcoin vb. dijital paralar göndererek mal ve hizmet alımı, yasadışı hale geliyor.



Kararda, “kripto para borsası” olarak da tanımlanan ve internet üzerinden elektronik para alınıp satılan sitelerle ilgili bir yasaklama kararına ise yer verilmiyor.



Kripto varlıkların kullanılacağı iş modellerinin geliştirilmesine de engel koyan yönetmelikle, bu alandaki teknoloji yatırımlarının da beklemeye alınacağı tahmin ediliyor.