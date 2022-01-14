Hackerlar 400 milyon dolarlık kripto para çaldı!



Blockchain analiz şirketi Chainalysis, kapalı Doğu Asya ülkesinin siber suçlular için kayıtlardaki en başarılı yıllardan biri olduğunu söyledi. Saldırılar ağırlıklı olarak yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldı. Kuzey Kore, kendilerine atfedilen hack saldırılarına karıştığını rutin olarak yalanladı.

Chainalysis bir raporda , "2020'den 2021'e kadar Kuzey Kore bağlantılı siber saldırıların sayısı dörtten yediye çıktı ve bu saldırılardan elde edilen değer yüzde 40 arttı" denildi.

Şirket, bilgisayar korsanlarının kuruluşların "sıcak" cüzdanlarından para çekmek için kimlik avı tuzakları, kod açıkları ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere bir dizi teknik kullandığını ve ardından bunları Kuzey Kore tarafından kontrol edilen adreslere taşıdığını söyledi.