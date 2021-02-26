Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması

Teknoloji dünyasının haşarı çocuğu Elon Musk son dönemde yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını oldukça sarsmıştı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yine Elon Musk’ın peşine düştü.

Soruşturma açılıyor

Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi eskiden beri biliniyor ancak son dönemde Twitter üzerinde bunu öne çıkararak kripto para piyasasında manipülasyon yapmaya başlamıştı. Bir kaç kez attığı gönderiler sonrasında Dogecoin tarihi zirvelerini görmüştü.

Ne var ki yükselişler kalıcı olmadığı için en tepeden Dogecoin’e giren yatırımcılar büyük zararlar etti. Daha önce de Tesla hisseleri üzerinde manipülasyona sebep olan Elon Musk’ı iddialara göre ABD Menkul Kıymetler Komisyonu takibe aldı.

İddialara göre komisyon Elon Musk’a yönelik kripto para piyasasında manipülasyon nedeniyle inceleme başlattı. Hatırlanacağı üzere Tesla hisselerini işleme kapatacağı gönderisini paylaşan Elon Musk açılan soruşturmalar sonucunda yönetim kurulundan istifa etmişti. İşin kötü tarafı inceleme haberi kripto para piyasasını da etkiledi ve Bitcoin 52000$ seviyesine doğru giderken düşüşe geçti. Soruşturmanın gidişatı piyasayı olumsuz etkilemeye devam edebilir.

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