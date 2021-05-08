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Elon Musk'tan Dogecoin uyarısı

Dogecoin ile ilgili tweet'ler atarak kripto paranın yükselmesine neden olan Elon Musk, yatırım konusunda uyardı.

KRİPTO PARA 08.05.2021, 12:54 08.05.2021, 12:56
Elon Musk'tan Dogecoin uyarısı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'ekafayı takmış durumda.

Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, kripto para biriminin fiyatı bir anda sert bir şekilde yukarıya fırlıyor. Dogecoin yeniden değer kaybettiğinde ise Musk, yeni bir tweet daha atarak fiyatı yukarıya çekiyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Elon Musk, yükselişinde bizzat rol oynadığı Dogecoin'e ve kripto paralara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kişileri DOGE yatırımları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Musk, yatırımcılara birikimlerinin tamamını kripto paralara yatırmanın akıllıca olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenin gelecekteki para birimlerinin kripto olması oldukça muhtemel. Ama soru hangisi ya da hangileri olmalı. Kripto para spekülasyonlarında çok da ileri gitmemek gerekiyor.

Gerçek şu ki Dogecoin bir şaka olacak piyasaya sürüldü. Burada bir ironi var. Şaka olarak üretilen para birimi, gerçek bir para birimi haline geldi."

SEC SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), attığı tweet’ler nedeniyle Elon Musk hakkında geçtiğimiz haftalarda soruşturma başlatmıştı.

Elon Musk ise, "Neden Dogecoin ile bu kadar yakından ilgileniyorsun?"sorusuna, "Çünkü şakayı seviyorum." yanıtını vermişti.

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