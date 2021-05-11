Elon Musk - Dogecoin ilişkisi devam ediyor: Twitter'da anket yaptı...

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, bugün Twitter üzerinden bir anket yaparak yine gündem oldu… Bir süredir gündeminden düşürmediği kripto para birimi Dogecoin hakkında Twitter’dan bir anket yapan Musk, “Tesla’nın Dogecoin kabul etmesini ister misiniz” diye takipçilerine sordu.

Uzay seyahati şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamasından sonra 53 milyondan fazla takipçisine Tesla’nın da benzer bir uygulamaya geçmesini isteyip istemediğini soran Musk yine tartışma yarattı. Hafta sonunda katıldığı Saturday Night Live isimli komedi programında kripto para ile ilgili bazı ifadeler kullanan ve Dogecoin hisselerinin düşmesine sebep olan Musk’ın programı bittikten sonra hisse tekrar değer kazanmaya başlamıştı.