Elon Musk Dogecoin'den sonra buna sardı: Bir paylaşımıyla SHIB adlı kripto para rekor kırdı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla isimli elektrikli otomobil markasının CEO’su Elon Musk’ın kripto para piyasası ile ilgili paylaşımları alternatif coinleri hareketlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Elon Musk’ın pazartesi günü sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Shiba Inu (SHIB) isimli kripto değeri yüzde 300’den fazla yükseldi. Para birimi son bir haftada ise yüzde 340’tan fazla artış gösterdi.

MUSK’IN PAYLAŞIMI SHIB’İ UÇURDU

Shiba Inu, ismini logosunda bulunan köpek cinsinden alıyor. Elon Musk’ın pazartesi günü Twitter’dan bu köpeğin fotoğrafını paylaşması üzerine bu kripto paranın değeri büyük artış gösterdi.

Musk’ın paylaşımı şöyle:

İŞLEM HACMİ ARTTI

SHIB, günlük işlem hacminde de pek çok alt coini geride bıraktı.

“Dogecoin katili” olarak da adlandırılan bu kripto para hafta başından bu yana yüzde 300'den fazla değer kazandı. Shiba Inu'nun günlük işlem hacmi ise 19.4 milyar dolara kadar çıktı. Ayrıca SHIB, dünyanın önde gelen kripto para borsaları Binance, Coinbase ve Huobi üzerinde en çok işlem gören kripto para oldu.

Coinbase verilerine göre, bu altcoin bir yılda yaklaşık yüzde 8 bin arttı.

Bu arada köpek temalı bir başka coin olan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5 düştü.