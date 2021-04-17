Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Kripto para yasaklanmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte kripto paralar, “Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder” şeklinde tanımlandı.

Yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koç, şunları belirtti:

* Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik çarpıtılmadan, iyi yorumlanmalı.

* Kripto para yasaklanmadı, kripto varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi.

* Çarpıtılan yorumların aksine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşımızı koruma amaçlıdır. Merkez Bankası, kripto paraların ödeme maksatlı kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçti.

* Bugüne kadar Türkiye’den blokzincir konusunda 30'un üstünde patent başvurusu yapıldı. Türkiye, oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracaktır.