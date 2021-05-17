BtcTürk'ün CEO'su Güner kendi kripto para yatırımını açıkladı

Güneri bu zamana kadar coinler arasında sadece bir tanesine yatırım yaptığını, aldığı kripto paraları ise bugüne kadar hiç satmadığını söyledi. Güneri kripto para sigortacılığı ile ilgili ise, 'Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var' ifadelerini kullandı.

Özellikle böyle hızlı düşüşlerin olduğu zamanlarda biriktirmeye çalışıyorum. Ama hiç satmıyorum. Uzun vadede avantajlı olacağına inanıyorum.

Bu zamana kadar hiç kripto para satışı yapmadınız mı?

Hayır. Ben hep biriktire biriktire gidiyorum. Arsa almak gibi düşünün. Evet kısa vadeli alım satımlarda büyük paralar kazanılıyor ama ben yapmıyorum ve fırsatım olduğu için rahat bir şekilde bekliyorum. O nedenle inmiş çıkmış benim için bugünden yarına çok bir şey ifade etmiyor.

Kripto para piyasalarında yaşanan keskin dalgalanma sizin şirketinizi nasıl etkiliyor?

Biz kullanıcıları bir araya getiriyoruz. Bizim ana işlevimiz kullanıcılarımıza karşı pozisyon almak. Tamamıyla bir pazar yeri mantığıyla çalışıyoruz. Tabi piyasalarda oynaklık yüksek olduğu zamanlarda kullanıcıların aktiviteleri bir miktar daha artıyor. Genel eğilim olarak aslında diğer finansal piyasalarda da olduğu gibi dalga boyu yüksek olduğu ve yönün yukarı olduğu zamanlarda hacim tabi daha da olumlu yönde etkileniyor. Volatilite bizim işimizin ayrılmaz bir parçası. Fiyat hareketi oldukça işlem hacimleri de bundan olumlu etkileniyor.

Kullanıcılar en çok hangi saatte işlem yapıyor?

Kripto paralar zaman anlamında sadece sınırları kaldırmıyor. Coğrafya anlamında da sınırları kaldırıyor. Belirgin bir saatten ziyade fiyat hareketi hangi coğrafya saatine geldiyse o saatte işlem yapılıyor. Örneği bizim için öyle günler oluyor ki sabah saat üçte normal bir iş günü diyebileceğimiz öğlen saatlerinden çok daha fazla hacim olabiliyor. Dediğim gibi kripto para canlı bir piyasa... Bazen sabah karşı olan işlem hacmi bizim ortalama gündüz mesai saati işlem hacminin çok üzerine çıkabiliyor.

Kripto para piyasasında sigorta yaptırmak mümkün olacak mı? İnsanlara güvence verme gibi bir çalışmanız var mı?

Kullanıcılarımıza biz saklama hizmeti veriyoruz. Konuyla ilgili aksiyon aldık. Paranın büyük bir kısmını soğuk cüzdanlarımızda tutuyoruz. Sıcak tuttuğumuz paradan fazlasını da kendi şirket varlığımız olarak ayrı bir yerde tutuyoruz. Sıcak cüzdanlarımızın teminatı daha fazla olan kendi kripto paramız. Bu kendi içimizde bir sigorta mekanizması gibi. Özünde bakıldığında dünyada bunun örnekleri yavaş yavaş gelişmeye başladı.

Bizimde bu konuda bazı çalışmalarımız var. Hatta önümüzdeki dönem içerisinde bu saklama konusuna özel bu ayrı bir şirket yapısı olabilir.

Sigorta konusunda zaman verebiliyor musunuz?

Benim hayalim ve beklentim açıkçası bu yıl sonu sigorta yapısını olgunlaştırmak istiyoruz. Sigorta şirketleri ile görüşeceğiz. Bu da yıl sonuna netleşir diye düşünüyorum.

Siber saldırılara karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Siber güvenlik tarafı işimizin ayrılmaz bir parçası. Çünkü bütün aktivitemiz dijital dünyada dönüyor. Çalışanlarımızın tamamı evden çalışıyorlar. Dolayısıyla tamamen dijital ortamda yürüyen bir sürecimiz var. Teknik olarak ekibimizin becerisi gücü yıllar içerisinde biriktirdiği deneyimi bizim için kıymetli.

Onun dışında bu alana yatırım yapmaktan hiç çekinmiyoruz. Türkiye'deki büyük ölçekli diyebileceğimiz finansal kuruluş ve bankalar da dahildir buna.... Kullandıkları yazılım ve güvenlik sistemlerini bizler de kullanıyoruz. Bakıldığında sistemlerimizin 7/24 güvenilir bir şekilde işlemesi için aslında tüm ekip ve donanım çalışıyor.

Kaynak: Milliyet