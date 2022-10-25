btctürk hacklendi mi? Hesabında paraları görenler şaşırdı!

Türkiye’de bulunan Kripto Para borsası Btc Turk kullanıcıları hesaplarını kontrol ettiklerinde akıl almaz büyüklükte rakamlarla karşılaştılar.

Durum karşısında heyecanlanan yatırımcılar hesaplarındaki parayı bir an önce çekmek istediler fakat sistem buna izin vermedi.

Sistem kısa bir süre sonra normale döndü fakat kullanıcılar olup bitene anlam veremedi.

Kripto para yatırımcıları hayat dünyasında kısa bir tur attıktan sonra gerçekle yüzleştiler...

BtcTürk tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.