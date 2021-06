Blockchain ve Kripto Paralar Dünyayı “Yeniden” Şekillendirecek

Kripto para ve farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren Blockchain teknolojisine ve son dönemin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralara dair tüm ayrıntılar ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ konferansında masaya yatırıldı. Online olarak düzenlenen konferansa büyük ilgi gösterilirken, kafalardaki sorular konunun uzmanları A’dan Z’ye cevaplandı.

“Kripto para kullanımı katlanarak devam edecektir”

Yeni dönemin gözde ve merak edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralar ve yatırım araçlarının her yönüyle ele alındığı ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ kongresinde “Küresel Finansta Bitcoin ve Blockchain Devrimi” konulu oturumda konuşma yapan Gazeteci Yazar Erkan Öz, kripto paraların her geçen gün günlük yaşama daha fazla girdiğini belirtti. Öz, “Dünya genelinde kullanılan kağıt ve madeni paraların toplamı 6.6 trilyon dolar. Kripto paralara baktığımızda ise şu an için 7 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ancak gelişmeler bize gösteriyor ki bu rakam katlanarak artmaya devam edecek. Aynı zamanda ülkeler ve kurumsal firmalar da değer saklama konusunda kripto paralara yönelecektir” dedi.

“Özel kasanızın şifresini online ortamda saklamayın”

Birçok kripto para yatırımcısının kafasında oluşan güvenlik sorularına açıklık kazandıran Bitcoincuzdanim kurucusu Hakkı Pehlivan ise “Kriptopara Cüzdanları- Kripto Varlıklar En Güvenli Nasıl Saklanır?” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada “Dijital cüzdanların farklı çeşitleri vardır ve 24 kelimelik şifre ile güvenliği sağlanır. Bu cüzdanlar kripto varlığın size ait olduğunu ispatlar. Bu cüzdanın temininde öncelikle güvenilir cüzdan sağlayıcıları tercih edilmelidir. Bu cüzdanların kullanımı çok basittir. Kripto para sahibiyim diyorsanız bu cüzdanı da mutlaka almanız gerekiyor. Son dönemde onlarca dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. 24 kelimelik şifrenizi kimsenin ulaşamayacağı bir yerde tutun kimseyle paylaşmayın ve kelimeleri dijital ortamda tutmayın. Diye konuştu

“Yatırımda duygusallığa yer yok”

Yatırımcıların çok fazla duygusal ve psikilojik olarak hareket ettiklerini söyleyen BBSmartBot CEO’su Tarık Eroğlu “Trade yapmak sağlam bir psikoloji gerektirir. İnsan olarak birçok zaafa sahibiz. Kazanma hırsı, kaybetme korkusu ile işlem yaparken her zaman aynı ruh halinde ve aynı dikkatte olamayabilirsiniz. Panik alım ve satımları bütün trade disiplininizi bozar, bu da daha çok kayba veya daha büyük bir karı kaçırmanıza neden olur. Algoritmik Trade ile bunun önüne geçebilirsiniz. B&B Smart Bot, bu yükü sizin için üstlenir. Botlarda türlü kararsızlıklar ve duygularla yapılan işlemler yoktur. Disiplinli bir şekilde stratejiyi gerçekleştirmeye programlanmıştır” dedi.

“Herkesin katılabileceği sosyal trade platformları bir devrim olacak”

Yenilikçi Yatırım Araçları ve Sosyal Trade başlıklı oturumda bir değerlendirme yapan Paratica Kurucu Ortağı Ali İlhan Hacıfazlıoğlu herkesin katılabileceği sosyal ticaret platformlarının bir devrim olacağını belirterek “Sosyal ağlar her şeyden önce kullanıcıların ilgilerini çekebilecek yeni ürünleri bulmak, keşfetmek için son derece etkili yöntemler sunuyor. Ancak buna karşın insanlar kripto para ve blockchain uygulamalarına ulaşma konusunda belirsizlik yaşıyorlar. Sosyal ticaret platformlarının gelişmesi, bu yatırım araçlarına kolay ve basit bir şekilde ulaşımı sağlayacak. Böylelikle herkes çok kolay bir şekilde bu dünyada kolay alım satım yapabilecek pozisyona geçebilecek. ” dedi.

“Blockchain teknolojisi yeni bir perspektif kazandıracak”

Türkiye’den piyasaya çıkan TrueFeedBack Kurucu CEO’su Ali Osman Çıbıkdiken ise “Truefeedback: Veri Ekonomisinin Blockchain Platformu” başlıklı oturumda yeni bir ürün geliştirmek isteyen şirketlerin, tüketicilerin ürün ile ilgili beklentilerinin neler olduğunu araştırmaları konusunda Blockchain Platformunun çözüm sunabileceğini belirterek “Piyasada 10 bine yakın farklı projenin farklı kripto paraları var. Kolayca girilebilen kripto para piyasası veri toplama anlamında da basit ama etkili çözümler sunuyor. Yeni bir ürün piyasaya çıkacağı zaman TrueFeedBack üzerinden düzenleyebilecekleri anketler ile tüketici alışkanlıklarına ulaşabilir ve ürün geliştirmede bu verilerden yararlanılabilir. Bu tür projelerin artması ve ekonomiye yeni bakış açıları kazandırması için yerli projeler daha da artmalı” dedi.

“Merkez Bankaları Dijital paraya yöneliyor”

‘ALL IN BLOCKCHAIN’ kongresinde dijital paraları da değerlendiren konuşmacılar birçok ülkenin merkez bankasının dijital para çalışmalarına başladıklarını da belirttiler. Dış Ticaretin Finansmanı ve Dijital Dış Ticaret Uygulamaları Danışmanı Meral Şengöz, Çin’in dijital Yuan’ı kullanıma başladığını belirterek “Artık fiziksel paraya olan ihtiyaç azalıyor. 2022 Olimpiyatlarında Çin hükümeti, dijital Yuan’ı aktif olarak kullanmayı planlıyor. Avrupa ülkelerinden bazıları dijital para için araştırma yaparken, 18 ülke denemelere bile başladı. Hatta ülkemizde merkez bankasının dijital para çalışmalarını gündemine aldığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Blockchain Teknolojisinde daha yolun başındayız”

Kongreye konuşmacı olarak katılan uzmanlar tarafından Blockchain teknolojisinin hayatımıza kısa bir süre önce girdiğini ve henüz yolun başında olunduğunu dile getirirken, çok çabuk adapte olunup ülkeye sokulması ve aktif bir şekilde kullanılması gerektiği de ortaya kondu.

Özellikle dış ticarette hantal bir yapı olduğunu belirten Gazeteci / Yazar Cüneyt Başaran “Ağır işleyen bu yapı içerisinde çok ciddi bir kaynak tüketimi de bulunuyor. Özellikle para transferleri konusu çok sıkıntılı. Blockchain teknolojisi işi eşzamanlı yürütürken ekstra maliyetleri de ortadan kaldırıyor. Bu teknolojisi ile dış ticaret işlemleri çok daha hızlı, şeffaf, güvenli ve ucuza yapılabilir.” dedi.

Başaran, ayrıca artık dünyanın büyük bankalarının kripto para hizmeti vermeye başladıklarını hatırlatarak “Avrupa ülkeleri kripto paraları kendi ekosistemlerine nasıl entegre edebileceğini araştırıyor. Kurumsal firmalar portföylerinde bir miktar kripto para bulundurma noktasına geldiler” şeklinde konuştu.

XYZ Teknoloji CMO’su Ayşegül Şensoy ise “Günümüz piyasalarında para transferinde 30 dakikanın büyük önemi varken, bu piyasalar haftasonu 48 saat kapanıyor ve ekonomi bir nevi duruyor. Blockchain ve kripto varlıklar ile 7/24 kesintisiz işlem yapma imkanı bulunuyor” dedi.

Yoğun ilgi gören ‘ALL IN BLOCKCHAIN’ Kongresinde konusunda uzman 40’tan fazla konuşmacı Bankacılık ve Finans Sektöründe Blockchain Uygulamaları ve Gelişmeleri, Kripto Paraların Günlük Hayatta Kullanım Alanları, Kripto Para Alım Satım İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler, Yenilikçi Yatırım Araçları, Küresel Finansta Bitcoin ve Blockchain Devrimi, Kripto Paralarda Temel Analiz Yöntemleri, NFT ve Doğrulanabilir Nitelik Karşılaştırması, Blockchain ve Kripto Para Alanında Global Gelişmeler, Blockchain’i Kim, Neden Kullanmak İstesin?, Kripto Finansında Uzun Vadeli Değer Yakalama gibi en güncel konuları ele alarak katılımcılara detaylı bilgiler aktarırken, aynı zamanda sorulara da cevap verdiler.

KingKong kurucu ortağı Sevim Delibaş AllinBlockchainTurkey konferansının gelecek günlerde şartlar doğrultusunda fiziksel olarak gerçekleştirileceğini belirtti.