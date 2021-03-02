BLOCKCHAIN STARTUP CHALLENGE'DA SON BAŞVURU TARİHİ 5 MART

Paribu Hub ve Hackquarters iş birliğiyle gerçekleştirilen ve blokzincir tabanlı yazılım çözümleri geliştiren start-up projelerinin yarışacağı “Blockchain Start-up Challenge”a başvurular için son tarih 5 Mart 2021. “Blockchain Startup Challenge”a başvuran start-up’lar arasından ön elemeler ise 9 Mart’ta tamamlanacak.

Katılımcılar “Wallets”, “Digital Asset Management” ve “Blockchain Infrastructure” kategorilerinde değerlendirilecek. Global ve yerli start-up’lar bu kategorilere uygun olacak şekilde, kripto para saklamadan transfer etmeye, akıllı sözleşmelerden token depolamaya farklı alanlardaki projeleriyle yarışacak. 17 Mart 2021’deki finalde seçilecek üç start-up’a proje geliştirme, iş birliği ve yatırım fırsatı sunulacak.

Paribu Hub eğitim iş birliklerini sürdürüyor

Blokzincir alanında kendini yetiştirmek isteyenler için iş birlikleriyle sertifikalı eğitimler düzenleyen Paribu Hub gençlere istihdam sağlamak üzere bir dizi çalışma yapmaya devam ediyor.

Paribu Hub’ın bir diğer blokzincir eğitimi olan ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştireceği “Blockchain Geliştirici Sertifika Programı” 6 Mart-17 Nisan arasında her cumartesi online gerçekleştirecek. İsmail Hakkı Polat, Tansel Kaya ve Şen Ferhat’ın eğitim vereceği Paribu’nun da burs imkanı sağlayarak destek verdiği programa 250 başvuru yapıldı.

Paribu Hub ve Devrim Danyal Akademi iş birliğiyle düzenlenen ve iki haftada bir devam eden “Para Tarihçesi ve Kripto Para Temelleri” eğitimine 180 kişi başvurdu. Eğitim programı kapsamında Devrim Danyal, blokzincir teknolojisi ve kripto paraların gelişim süreçleri ile kavramsal ve teknik altyapılarını kapsamlı şekilde ele alırken, Paribu blockzincir konusunda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara burs olanağı da sunuyor.

Paribu Hub hakkında daha detaylı bilgi için www.paribu.com/hub adresini ziyaret edebilirsiniz.