Bitcoin zirveden inmiyor...

Son 24 saat içinde 55 bin 767.87 ve 58 bin 330.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.99 düşüşle 56,172.14 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 39.28 milyar dolar düzeyindeydi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 1 trilyon 687.92 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,534 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,306 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 142 milyar dolar düzeyindeydi.