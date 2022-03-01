Bitcoin Neden Yükseldi? Yükseliş ne kadar sürecek?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılması ve yaptırımların genişletileceği beklentileri ile gözler bir süredir alternatif para birimi olan kripto paralara çevrildi. Bir süredir takip ettiğimiz başta Bitcoin tüm cüzdan çeşitlerinde artıya geçmiş fakat diğer taraftan da borsalardan Bitcoin çekimleri hızlanmış bu da arz-talep kısıtına yol açarak fiyatlara artış getirdi. Fakat genel olarak kriptolarda yükseliş görülmezken, Bitcoin bir kaçış aracı Ukraynalı ödeme coini ise Waves ve devamında LUNA’da yüksek oranlı artış gördük. Oysa bu yükseliş sürekli ya da kalıcı olamayabilir. Bunun en büyük nedeni hem ABD’nin Rusya’ya olan yaptırımlarına dijital varlıkları eklemesi ve önceki gün de hem ECB Başkanı hem de JP Morgan CEO’sunun Rusya’nın yaptırımları delememesine öncelik verilerek üstü kapalı kripto paraları işaret etmesi oldu. Yarın Biden’ın konuşması olacak ve Biden Rusya’nın yaptırımlardan kaçamaması için kripto paralara ya da borsalara herhangi bir engel getirirse bu durum kripto paralar için kayba yönelmesine etkisi olabilir. Bitcoin 44.000$ seviyesini zorluyor, 44.000-46.000$ aralığı zorlu bölge olacak. şimdilik kısa vadede 50.000$ üzerine çıkabilmemiz için piyasaya şimdilik yeterli olmayan stablecoin girişlerinde artış yaşanması gerekir." sözlerine yer verdi.