Bitcoin Kısa Vadede Dip Yaptı, Fed Sonrası Yükseliş Devam Edebilir

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı günlük değerlendirmede:

"FOMC kararı öncesinde piyasalarda yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Akşam saat 21:00’da açıklanacak karar metninin yanında projeksiyon açıklanmayacak ve 21:30’da Powell konuşma gerçekleştirecek. Yaklaşık iki hafta önce Fed’in 100bp faiz artıracağı yönünde piyasada artan beklentiler endişe ve volatiliteye sebep olsa da Fed yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar ve sözlü yönlendirmeler doğrultusunda piyasanın genel görüşü 75bp faiz artırılacağı yönünde. Ancak görüşümüz enflasyon öncü göstergelerinde bir miktar yavaşlama oluğu yönünde bu nedenle son 75bp faiz artışı yapılan toplantı olabilir ve eylül ayında 50bp’a vitesi düşüren Fed görebiliriz. Yine de piyasa FOMC kararı öncesinde bir miktar temkinli yaklaşımını koruyor. Halen daha %25 oranında 100bp faiz artırımı fiyatlamalarda bulunuyor. Beklentimiz; 1- Faiz karar metninde enflasyonla mücadelenin devam edildiği ve yönetildiği ancak ileriye yönelik çıpalamaların yumuşatılması, 75bp faiz artırımı 2- Powell’ın soru cevap fiyatlamasında sürpriz çıkmazsa eylül ayına ilişkin 50bp faiz artırım beklentilerinin oluşup sıkı finansal piyasa ortamının bir miktar gevşemesi Kripto paralarda 17.600-18.000$ bölgesi dip yapmış olabilir. Piyasa zincir üstü verilerde bu bölgede akümülasyona (birikime) geçti. İllikit varlık arzı bu bölgede azalırken, cüzdanlarda BTC birikimleri devam ediyor. CFTC Başkanı Behnam, Bitcoin ve Ethereum portföylerin ileride ayrılmaz parçası olabilir dedi. SEC Başkanı Gensler’ın bu ikiliyi menkul kıymet olma formundan ayırması sonrası yapılan açıklama önemli oldu. Söylemlerin de yumuşaması kripto paralara tepki şansı verebilir. Teknik olarak BTC/USDT yükseliş kanalında bulunuyor ve bu Bitcoin kanalın da alt bandı olan 20.700 seviyesinden dönüş yaptı. Ayrıca 30 günlük hareketli ortamalanın da bu kanalın altından geçmesi de destek görevi görüyor. Yükselişlerde 21.500 direnç olsa da 22.200 seviyesine kadar yukarı yönlü tepkinin oluşmasını bekliyoruz." sözlerine yer verdi.