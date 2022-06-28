Bitcoin Fonundan Büyük Çıkış

Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmesinde:

"ABD piyasaları ve kripto paralardaki durum şu dönem sakin seyrederken piyasa halen daha geçiş aşamasında diyebiliriz. Dünkü ABD verilerinde dayanıklı mal siparişleri ve ikinci el konut satışlarında beklentiyi aşan sonuçlar geldi. Harcamaların yüksek kalması talep yönlü enflasyonun soğumadığına dair önemli bir işaret olurken, Fed’in agresif olacağı beklentileri dün hem ABD endekslerini hem kripto paraları hem de diğer riskli varlıkların satış görmesine neden oldu. Kripto paralarda satış baskısı getiren diğer bir unsur ise SEC Başkanı Gensler’ın Bitcoin’in menkul kıymet olmadığını söyleyip diğer kripto paralar hakkında yorum vermekten kaçınması oldu. Bitcoin menkul kıymet sınıfında değilse SEC’in alanından çıkar ve diğerleri SEC’in alanına girer. SEC’in kripto paralara olan yaklaşımı nedeniyle piyasanın ‘gulyabanisi’ haline geldi. Bu açıklama stres oluştursa da bu durumu çözecek dava Ripple’dan bekleniyor. Eylül-Ekim aylarında sonlanmasını beklediğimiz Ripple’ın menkul kıymet sattığı iddialarına yönelik davanın şirket lehine sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu nedenle stresinin bir 4-5 ay daha devam etmesini bekliyoruz. 24 Haziran bitimli haftada rekor Bitcoin satışları geldi. Kurumsal ve bireysel özel fonların sene başından bu yana olan yatırımlarını ellerinden çıkardığını, bu nedenle de Bitcoin’in 17.600$ seviyelerine gerilediğini gördük. Burada iki seçenek oluştu. İlk olarak satacakları kadar sattılar ve en kötü senaryo 17.600$ seviyesi ile geride kaldı. İkinci olarak ise ellerinde satış sonucu ortaya çıkan likiti ‘short Bitcoin’ ürünlerinde kullanabilirler. Bu nedenle 25.000$ tepkisinin ardından yeni bir yön çizmek gerekebilir. Piyasaya para girişler halen daha çok zayıf ve bu nedenle de 21.500$’ın üzerine hala daha çıkamadık. BTC/USDT’yi teknik olarak ele aldığımızda; yatay bir bantta 20.200- 21.700$ aralığında seyrediyoruz. Saatlikte yaşanan Bollinger sıkışması üst banda doğru tepki gelmesini sağlayabilir. 19.800$ veya gerisi stoploss gitmek kaydı ile şimdilik yatay seyrin ve stratejinin devam ettiğini söyleyebiliriz. " ifadelerini kullandı.