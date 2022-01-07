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Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?

Kazakistan'daki protestolar, kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Dünyanın en büyük ikinci madenci konumunda bulunan Kazakistan'daki faaliyetlerin aksaması nedeniyle Bitcoin 43 bin doların altına düştü.

KRİPTO PARA 07.01.2022, 14:30
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?

Kazakistan’da geçtiğimiz günlerde başlayan protesto gösterileri, kripto para piyasasını da derinden etkiledi.

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, en büyük ikinci madencilik merkezi Kazakistan’da çıkan olaylar nedeniyle 29 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, 43 bin doların altında işlem gördü.

Kazakistan’daki olaylar nedeniyle Bitcoin madencilerinin yüzde 15’inin internet erişimini kaybettiği belirtilirken, ülkede internet hizmetinin sorunlu olduğu aktarıldı.

NetBlocks İnternet Gözlemevi izleme grubundan elde edilen verilere göre, internet bağlantı seviyelerinin ülke genelinde normal seviyelerin sadece yüzde 5'inde sorunsuz olarak sağlandığı vurgulandı.

KAZAKİSTAN BİTCOİN İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

2021 yılının Mayıs ayında Çin hükümetinin Bitcoin madencilerine koyduğu yasağın ardından, Kazakistan’a gelen madencilerin ülkeyi seçme nedeni hem konum olarak yakınlık hem de ülkenin büyük bir enerji üreticisi olmasıydı.

Kazakistan, tek değişken maliyetlerinin tipik olarak enerji olduğu düşük marjlı bir sektörde rekabet eden madenciler için büyük bir teşvik olan, ucuz ve bol miktarda enerji sağlayan kömür madenlerine ev sahipliği yaptığı için halihazırda dünyanın en büyük ikinci Bitcoin üreticisi konumunda bulunuyor.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi'ne göre ise Kazakistan, tüm kripto madenciliğinin yüzde 18,1'i ile küresel Bitcoin madenciliği pazarındaki payı açısından ABD'nin hemen arkasında yer alırken, yaşanan internet kesintisinin kalıcı ve istikrarlı bir bölge arayan madencilere darbe vurduğu aktarıldı.

Uzmanlar ise madencilerin ABD’ye gitmeyi planladığının altını çizerken, ABD’deki güvenlik seviyesi nedeniyle Bitcoin’in daha güvenilir bir kripto para birimi haline gelebileceğini belirtiyor.

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