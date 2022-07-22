Bireylerin ve kurumların kripto paralara ilgisi rekor seviyeye ulaştı

Kripto para ekosisteminde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yatırımcı sayısındaki hızlı artış, tüm dünyada kripto paralara olan inancın ve güvenin yükseldiğini net bir şekilde gösteriyor. Bitcoin değerinde yaşanan düşüşe rağmen 2022 başında 39,6 milyon olan Bitcoin sahibi adres sayısı, yılın ilk altı ayında 2,8 milyon artarak 42,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2022 yılına 47.000 USD seviyesinde giren Bitcoin yılın ilk iki çeyreğinde yaklaşık yüzde 60 oranında değer kaybetti. Bu da 2,2 trilyon dolar değere sahip olan kripto varlıklar pazarının toplam değerlemesinin 760 milyar dolar kadar gerilemesine yol açtı. Kripto para ekosisteminde ciddi değer kaybına sebep olan etkenler arasında tüm dünyada merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikalarının yanı sıra kripto para ekosisteminde yaşanan likidite krizleri ilk sıralarda yer aldı.

Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun

Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Piyasanın çok üzerinde faiz getirileri sağlayan stablecoin UST, piyasadaki baskılanma ile beraber likidite yetersizliği ile karşı karşıya kaldı ve çok kısa bir sürede kripto piyasasında düşüş yaşanmasına sebep olan başlıca etkenler arasında yerini aldı. UST krizinin Terra ekibinin yanlış iktisadi kararlarından doğduğunu da unutmamak gerekiyor.”

Kripto paralar hayatımıza daha fazla entegre olacak

2022 yılının üçüncü çeyreğinin ilk altı aylık döneme nazaran alıcı baskısının daha yüksek olduğu bir dönem olarak başladığına dikkat çeken Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun benzer dalgalanmaların geçmişte de yaşandığına dikkat çekti. Dijital paraların yatırım fırsatı olarak ön plana çıktığını söyleyen Uzun şunları söyledi: “Bitcoin geçmişte ulaştığı en yüksek değer olan 69.000 USD seviyesine ulaşana kadar daha önce de birçok kez ciddi düşüşler yaşadı. Bugüne kadar defalarca yüzde 50’den fazla, dört kez de yüzde 80’den fazla düşüş yaşadı. Gelişimini günden güne sürdüren blockchain ekosistemi ve kripto paraların, gelecekte kullanımın artarak hayatımıza daha entegre olduğu bir döneme doğru ilerlemeye devam ediyoruz.”

Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun, kripto paraların temel hedeflerinden birinin de bireylerin finansal özgürlüklerindeki çeşitli kısıtlamaları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi: “Dünya ekonomilerinin tamamında yaşanan enflasyon karşısında alım gücü eriyen kurumlar ve bireyler, kripto paralara akın etmeye devam ediyor. 2022’nin ilk günlerinde 39,6 milyon adres Bitcoin sahibi iken bu sayı 6 ayda 2,8 milyon artarak 42,4 milyon ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Kripto paralara olan inancın ve güvenin yükseldiğini ekosistemde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yatırımcı sayısındaki hızlı artıştan çok net bir şekilde fark edebiliyoruz.”

Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde Bitcoin’in önündeki en büyük tehdit olan Amerika Merkez Bankası FED’in sıkılaştırıcı yöndeki adımlarının güç kaybetmesini ve enflasyonda düşüş trendinin başlamasıyla piyasalarda dip arayışının ardından daha olumlu bir tablonun ortaya çıkmasını beklemek mümkün. Temmuz ayı toplantısının ardından Ağustos ayında toplantısı olmayan FED’den olumsuz bir sürpriz beklemiyoruz. Nitekim ülkelerin yapıcı regülasyon hamleleriyle kripto para sektörünün bundan sonraki yolculuğunun daha güvenli ve ayakları yere basan şekilde daha az volatilite ile gerçekleşeceğini düşünmek de doğru bir yaklaşım olacaktır.”

Halihazırda gerçekleşen ve gelecekte gerçekleşecek olan faiz artırımlarının büyük kısmının fiyatlanmış durumda olduğuna işaret eden Bitay Araştırma Direktörü Onur Uzun şöyle devam etti: “Kripto para piyasasının gelecek dönemde yönünü yukarı çevirme olasılığı oldukça yüksek. Özellikle 2023 yılında büyük merkez bankalarının faiz artırımlarının sonuna geleceği ile 2024 yılında gerçekleşecek olan halving (bitcoin yarılanması) gibi önemli gelişmeler kripto para piyasasına ilginin daha da yükselmesini sağlayacaktır. Bunlarla birlikte risk iştahının artması ve uygun koşulların devreye girmesiyle birlikte kripto para piyasalarında yeni bir ralli görülebilir.”