ABD Tahvilleri ve Kazakistan Nedeniyle Bitcoin Yükselemiyor, Kurumsallar Satışta

Korku endeksinin yüksek olduğu Bitcoin her ne kadar takip edilse de DeFi, GameFi, NFT başta olmak üzere çok daha fazla revaçtalar. Örneğim NFT platformu Opensea günden günde artırdığı hacimle aylık 3,5 milyar dolar hacme erişti. Cardano ise bir süredir durgun sürecini bitirdi ve akıllı sözleşme ağı üzerinde merkeziyetsiz borsanın oluşturulup ana ağın sunulması dün ADA ‘yı en çok artan majör coin haline getirdi. Her ne kadar Bitcoin yükselemiyor olsa da, Bitcoin’i şu anda altcoin yatırımları için daha çok öneriyoruz. Genel hatları ile AVAX, SOL, NEAR ve FTM gib Katman -1 projeleri ile merkeziyetsiz finans (DeFi) unsurları ön planda duruyor. Bitcoin 44.000$ seviyesini aşamazken, geçen hafta da kurumsal yatırımcılar 54,7 milyon dolar değerinde BTC sattılar. Böylelikle sene başından bu yana 163 milyon dolarlık satış yapılan BTC en fazla satılan coin oldu."