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ABD Tahvilleri ve Kazakistan Nedeniyle Bitcoin Yükselemiyor, Kurumsallar Satışta

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Kripto paraların kurumsallaşması ile birlikte geleneksek finans unsurlarına yakınsaması merkeziyetsizliğini sorgulatsa da oturmuş bir yapı için internet dahi 20 sene bekledi. bu nedenle önümüzdeki haftanın Fed toplantısı çok dikkatli bir biçimde takip ediliyorken, ABD tahvil faizleri artışa geçti, 10 yıllık %1,84’e yükseldi. Son bir aydır Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların fiyat performansı hem durağan hem de ekside, buna ek olarak güvenli liman varlık getirilerinin artmaya başlaması ile Bitcoin üzerindeki baskı devam ediyor. Çin’den Kazakistan’a geçen madenciler burayı dünyanın en büyük ikinci madenci ülkes yapmıştı. Fakat buradaki iç olaylar nedeniyle madencilik faaliyetleri devam etmiyor ve bu durum fiyatta büyük aksamalara yol açıyor.

KRİPTO PARA 18.01.2022, 11:07
ABD Tahvilleri ve Kazakistan Nedeniyle Bitcoin Yükselemiyor, Kurumsallar Satışta

 Korku endeksinin yüksek olduğu Bitcoin her ne kadar takip edilse de DeFi, GameFi, NFT başta olmak üzere çok daha fazla revaçtalar. Örneğim NFT platformu Opensea günden günde artırdığı hacimle aylık 3,5 milyar dolar hacme erişti. Cardano ise bir süredir durgun sürecini bitirdi ve akıllı sözleşme ağı üzerinde merkeziyetsiz borsanın oluşturulup ana ağın sunulması dün ADA ‘yı en çok artan majör coin haline getirdi. Her ne kadar Bitcoin yükselemiyor olsa da, Bitcoin’i şu anda altcoin yatırımları için daha çok öneriyoruz. Genel hatları ile AVAX, SOL, NEAR ve FTM gib Katman -1 projeleri ile merkeziyetsiz finans (DeFi) unsurları ön planda duruyor. Bitcoin 44.000$ seviyesini aşamazken, geçen hafta da kurumsal yatırımcılar 54,7 milyon dolar değerinde BTC sattılar. Böylelikle sene başından bu yana 163 milyon dolarlık satış yapılan BTC en fazla satılan coin oldu."

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