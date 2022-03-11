ABD Enflasyonu Bitcoin’de Fed Baskısına Neden Oldu

Üstelik Şubat ayı enflasyonu içerisinde Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki artışın olmadığını belirtirsek önümüzdeki iki ay boyunca Fed’i zorlayacak rakamların geleceğini tahmin edebiliriz. Fed’in politika adımlarını sıkılaştıracağı beklentileri ile ABD 10 yıllık faizi 2019’dan bu yana ilk kez %2,0 üzerine çıktı. Güçlü dolar tarafından baskılanan Bitcoin’de yatay işlemler devam ediyor. Bitcoin’in metriklerine baktığımızda yönsüzlük fakat 39.000$ bandında stabil duruş görülüyor. Dün bir borsadan 1.17 milyar dolarlık Bitcoin bilinmez bir cüzdana taşınırken, fiyatlara yukarı yönlü etkisi olmadı. Çünkü bu Bitcoin’lerin bölünerek diğer alt hesaplara dağıtılması satılacağı yönünde endişelerle bilindik fiyatlamanın tersi yaşandı. Bugün dikkatimizi Ethereum, Elrond, Avax, ve Hedera çekiyor. Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda 37.900$ seviyesinden geçen minör yükseliş trendi üzerinde 39.300$ seviyesinden yukarı tepki görüldü. Fakat yatay bantta izlediğimiz Bitcoin 39.500-39.700$ seviyesinde dirençle karşılaşırken, 42.500$ seviyesinden de alçalan trendi geçiyor. Bu nedenle yatay işlem stratejisi devam ederken, kademeli kar alımlar 39.700$, 40.700$ ve 42.000$ seviyelerinden olmalı. Henüz zincir verileri de boğa koşusuna işaret etmezken, kısa vadede yatay işlem stratejisi 37.900$ gerisi stop loss olmak kaydıyla devam ediyor." sözlerine yer verdi.