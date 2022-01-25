banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Kızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu

2022, kripto para piyasasında regülasyonlar ve yeni enstrümanlar dönemi olacak

2021’de 2 trilyon doların üzerine çıkan kripto para piyasasında Bitcoin’in hakimiyetinin %95’ten %40’lara gerilemesiyle balinaların işlem hacimlerinin küçülmesinin sonucunda piyasa dengesi kuruldu. Ekosistemdeki altın ve borsa gibi diğer yatırım araçlarının getirileriyle dengeli bir seyir izleyen piyasada yasadışı faaliyetler de %1’in altına indi. 2022’de devreye alınacak regülasyonların da etkisiyle piyasanın spekülatif imajının tümüyle kırılması bekleniyor.

KRİPTO PARA 25.01.2022, 16:36
2022, kripto para piyasasında regülasyonlar ve yeni enstrümanlar dönemi olacak

2021’i sert dalgalanmaların gölgesinde kapatan kripto para piyasasındaki gelişmeler, dengelerin yerine oturmaya başladığını gösteriyor. 4 yıl öncesinde piyasanın %95’ine hakim olan Bitcoin’in ağırlığı 2021’de %40’lara kadar geriledi. Kripto varlıklar arasında ilk 10’da yer alan Ethereum, Tether, BNB, Cardano gibi para birimlerinin piyasadan aldığı pay ise %20’lere uzandı. En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum 2021’de %400’ün üzerinde değer kazanırken, Bitcoin %70’te kaldı. Pandemi sürecinde kısmen ertelenen regülasyonların 2022’de piyasayı spekülatif olmaktan kurtaracağını belirten Paritex CEO'su Özgür Serkan USLU, “2021, kripto para birimleri üzerinden yapılan yasadışı faaliyetlerin azaldığı bir dönem oldu. Bu süreç dolandırıcılık vakaların üzerinde de etkili oldu ve piyasa güven tazeledi. Pazar payı daralan Bitcoin’in piyasayı domine eden imajı yıkıldı. Bitcoin dışındaki kripto varlıkların değerindeki artış ise dengelerin oturduğunu gösteriyor” dedi. 

Balinaların küçük balığı yuttuğu dönem kapandı

Kripto para piyasasında sağlanan korelasyonun dengelerin yerine oturduğunun bir göstergesini oluşturduğunu kaydeden Özgür Serkan USLU, “Kripto para piyasalarına yönelik veri sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Kaiko’nun paylaşımlarına göre, Bitcoin’in Nasdaq ile korelasyonu 0,61 puana gelirken S&P 500 ile korelasyonu ise 0,58 puanda kaldı. Bu bitcoin’in geleneksel yatırım araçlarına yakın bir hareket kazandığını gösteriyor. Bitcoin’de büyük yatırımcı olarak tanımlanan balinaların işlem hacminin azalması da piyasa dengesini destekledi. Böylece küçük yatırımcılara alan açılıyor. Balinaların küçük balığı yuttuğu dönem kapandı. Piyasada yatırımcı dengesi de kuruldu” ifadelerinde bulundu. 

Yatırımlar güvenli havuzda

Kripto para piyasasının regülasyonlarla eş zamanlı olarak NFT, GameFi, DeFi, Metaverse gibi yeni yatırım enstrümanlarının yaygınlaşmasıyla ekosistemdeki konumunu yükselteceğine değinen Paritex CEO'su Özgür Serkan USLU, “Paritex olarak 3 kıtada sunduğumuz blok zincir teknolojileri ve üst düzey güvenlik altyapımız ile alım-satım işlemlerine güvenli bir yapı kazandırdık. Kripto para piyasası ve blok zincir dünyasındaki çözüm merkezi konumumuzla yatırımları üst düzey güvenlik önlemleriyle donattığımız havuzumuzda barındırıyoruz. Kripto varlıkları çevrim dışı çoklu imzalı soğuk cüzdanlarda her türlü siber saldırıdan uzakta koruma altına alıyoruz.” dedi.

Yerli kripto para projelerine destek

Paritex CEO’su USLU, “2022 yılında da Türkiye’den çıkacak olan yerli kripto para projelerine Paritex olarak destek olacağız. Ekosisteme katkı sağlayacak olan yerli kripto para projelerinin global projeler haline gelmesinde kuluçka görevini icra edeceğiz. Nihai hedefimiz yurt dışındaki dövizi ülkemize getirerek ekonomimize katkı sağlamak” dedi.

#kripto #para #ekonomi #piyasa #Bitcoin #altın #borsa
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11