banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Fransızları kıtlık korkusu sardı!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Ünlü oyuncu BBC dizisinde!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!
Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan cevap!
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

Zirvede Kripto Para Esintileri

Davos zirvesindeki esinti bu yıl da kripto paralardan yana olacak. COVID-19 sebebi ile bu yıl online olarak yapılacak görüşmenin ilk günü yarın yapılacak ve ilk oturumda dijital para temalı konular görüşülecek. Çin ve Almanya liderleri panele katılan isimlerden olacak.

KRİPTO PARA PİYASALARI 25.01.2021, 12:20
1
Zirvede Kripto Para Esintileri

SEC Başkanı’nın değişmesi Bitcoin ETF başvurularını hızlandırdı.Valkyrie Digital Assets, son bir ay içerisinde ikinci kez başvuru yapan kurum oldu. Eğer, başvuru onaylanırsa, Bitcoin Trust olarak adlandırılacak olan ETF, New York borsasında listelenecek.

Biden, kripto para dostu isimleri kritik görevlere atamaya devam ediyor. Yeni CFTC adayı Georgetown Üniversitesi’nden akademisyen Chris Brummer. Brummer, kripto para düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. CFTC’nin çalışma kapsamı kripto paraları ve vadeli işlem kontratlarının piyasaya sürülmesini de kapsıyor. Kurumun yaptırım yetkisi de göz önüne alındığında Biden’in kripto para dostu isimleri ataması kripto para piyasasına dair pozitif davranış sergilediği anlamına geliyor.

DeFi tokenları hafta sonunda yükseliş kaydetti. Protokollerin toplam değeri ise 47 milyar dolarak yaklaştı.

BTCUSD

Geçtiğimiz hafta satış dalgasıyla karşılaşan BTCUSD, haftaya %1.31 artıyla başladı. 30.000 desteğinden dönüş yaşayan kripto para biriminin dominance’ındaki düşüş %63.40 seviyelerine ulaştı. Piyasa hacmi artarken fon altcoinlere kayıyor. Altcoinlere nazaran kısıtlı bir performans gösteren BTCUSD, 34200 direncini kırmayı başarırsa 36.300 ve 38300 dirençleri takip edilebilir. 34.200’ün kırılamaması ise kripto paritesi üzerinde satış baskısı yaratabilir ve ilk etapta 31.500 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. Denge seviyesinin üzerindeki fiyatlamasını sürdürmeye devam etmesi BTCUSD’yi alış yönündeki pozisyonlar yatkın kılıyor, ancak, 34.200 direncinin kırılması ve yatırımcının dominance oranlarını yakından takip etmesi önem taşıyor.

ETHUSD

7 günlük hareketli ortalama bazında bakıldığında karda olan Ethereum adres sayısı 52 milyona ulaşarak rekor kırdı. 4 saatlik grafikte yükseliş desteğinden toparlayan kripto para birimi güzel bir ivme yarattı ve geçtiğimiz günlerde test ettiği 1444 direncini yeniden test etti. Direncin kırılması halinde ETHUSD’nin ilk etapta 1600, sonraki periyotta 1800 seviyelerine kadar ivme kazanması beklenebilir.

Halihazırda kritik bir bölgede konumlanan Ethereum, 1444 direncini kırmayı başaramazsa kar realizasyonları gelebilir ve long pozisyonların hacmi azalabilir. Bu durumda, 1350 desteğine kadar çekilme beklenebilir. 9 MA ‘nın konumlandığı 1350 desteğinin yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir.

LTCUSD

LTCUSD, 123 seviyelerini test etmesinin ardından ivme kazanan LTCUSD, 4 saatlik grafikte oluşturduğu trend desteğini yukarı yönlü test etti. Bölge içerisine girmek için henüz yeterli gücü toplayamayan kripto para birimi denge seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü genişleme beklenebilir ve 150, 158 ve 167 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Ancak, 150 direncinin kırılamaması satış baskısına neden olabilir ve böylelikle 140 desteğine denk gelen hareketli ortalama bölgesine çekilme yaratabilir. Bu noktada, 9 ve 20 MA’nın yakından izlenmesinde yarar görülmektedir. Alandaki daralmanın devam etmesi halinde 140, 134 ve 123 destekleri takip edilebilir.

XLMUSD

XLMUSD belirleyici bant aralığında fiyatlanıyor. 0.2690 ile 0.2900 bandında 9 MA ekseninde konumlanan kripto para birimi yukarı yönlü çıkış yakalayabilirse beliren aşağı yönlü trend kırılmış olacak. Bu durumda, ilk etapta 0.3292 direncine kadar ivmelenme beklenebilir. Ancak, düşüş trendini kırmak için yeterli alıcı bulamaz ve bandı negatif yönlü terk ederse 0.2544 ve 0.2264 destekleri takip edilebilir.

Değerlendirmeye linkten ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
banner422
14°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13