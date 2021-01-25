Zirvede Kripto Para Esintileri

SEC Başkanı’nın değişmesi Bitcoin ETF başvurularını hızlandırdı.Valkyrie Digital Assets, son bir ay içerisinde ikinci kez başvuru yapan kurum oldu. Eğer, başvuru onaylanırsa, Bitcoin Trust olarak adlandırılacak olan ETF, New York borsasında listelenecek.

Biden, kripto para dostu isimleri kritik görevlere atamaya devam ediyor. Yeni CFTC adayı Georgetown Üniversitesi’nden akademisyen Chris Brummer. Brummer, kripto para düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. CFTC’nin çalışma kapsamı kripto paraları ve vadeli işlem kontratlarının piyasaya sürülmesini de kapsıyor. Kurumun yaptırım yetkisi de göz önüne alındığında Biden’in kripto para dostu isimleri ataması kripto para piyasasına dair pozitif davranış sergilediği anlamına geliyor.

DeFi tokenları hafta sonunda yükseliş kaydetti. Protokollerin toplam değeri ise 47 milyar dolarak yaklaştı.

BTCUSD

Geçtiğimiz hafta satış dalgasıyla karşılaşan BTCUSD, haftaya %1.31 artıyla başladı. 30.000 desteğinden dönüş yaşayan kripto para biriminin dominance’ındaki düşüş %63.40 seviyelerine ulaştı. Piyasa hacmi artarken fon altcoinlere kayıyor. Altcoinlere nazaran kısıtlı bir performans gösteren BTCUSD, 34200 direncini kırmayı başarırsa 36.300 ve 38300 dirençleri takip edilebilir. 34.200’ün kırılamaması ise kripto paritesi üzerinde satış baskısı yaratabilir ve ilk etapta 31.500 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. Denge seviyesinin üzerindeki fiyatlamasını sürdürmeye devam etmesi BTCUSD’yi alış yönündeki pozisyonlar yatkın kılıyor, ancak, 34.200 direncinin kırılması ve yatırımcının dominance oranlarını yakından takip etmesi önem taşıyor.

ETHUSD

7 günlük hareketli ortalama bazında bakıldığında karda olan Ethereum adres sayısı 52 milyona ulaşarak rekor kırdı. 4 saatlik grafikte yükseliş desteğinden toparlayan kripto para birimi güzel bir ivme yarattı ve geçtiğimiz günlerde test ettiği 1444 direncini yeniden test etti. Direncin kırılması halinde ETHUSD’nin ilk etapta 1600, sonraki periyotta 1800 seviyelerine kadar ivme kazanması beklenebilir.

Halihazırda kritik bir bölgede konumlanan Ethereum, 1444 direncini kırmayı başaramazsa kar realizasyonları gelebilir ve long pozisyonların hacmi azalabilir. Bu durumda, 1350 desteğine kadar çekilme beklenebilir. 9 MA ‘nın konumlandığı 1350 desteğinin yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir.

LTCUSD

LTCUSD, 123 seviyelerini test etmesinin ardından ivme kazanan LTCUSD, 4 saatlik grafikte oluşturduğu trend desteğini yukarı yönlü test etti. Bölge içerisine girmek için henüz yeterli gücü toplayamayan kripto para birimi denge seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü genişleme beklenebilir ve 150, 158 ve 167 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Ancak, 150 direncinin kırılamaması satış baskısına neden olabilir ve böylelikle 140 desteğine denk gelen hareketli ortalama bölgesine çekilme yaratabilir. Bu noktada, 9 ve 20 MA’nın yakından izlenmesinde yarar görülmektedir. Alandaki daralmanın devam etmesi halinde 140, 134 ve 123 destekleri takip edilebilir.

XLMUSD

XLMUSD belirleyici bant aralığında fiyatlanıyor. 0.2690 ile 0.2900 bandında 9 MA ekseninde konumlanan kripto para birimi yukarı yönlü çıkış yakalayabilirse beliren aşağı yönlü trend kırılmış olacak. Bu durumda, ilk etapta 0.3292 direncine kadar ivmelenme beklenebilir. Ancak, düşüş trendini kırmak için yeterli alıcı bulamaz ve bandı negatif yönlü terk ederse 0.2544 ve 0.2264 destekleri takip edilebilir.

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