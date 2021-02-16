İsveç Merkez Bankasından kripto para açıklaması

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) kullanıcıların banknotlarda olduğu gibi anonim olarak hareket edemeyeceğini söyledi. Bir merkez bankasının dijital para biriminden nakit benzeri özellikleri beklemenin yanlış olacağı vurgulandı. Dijital para birimi fizibilitesi üzerinde diğer merkez bankalarından daha yoğun, daha fazla araştırma yapan Riksbank'ın bulguları önemli bir paradoksa işaret etti; Bir merkez bankası dijital para biriminin nakit benzeri olması için, hem anonim hem de çevrimdışı kullanılabilir olması gerekir. Ancak dijital para birimlerinin teknik yapısı, sahtecilikten ve anonimlikten ödün vermekten kaçınmak için uzak bir defter tarafından doğrulanmalarını gerektiriyor.

Dijital bir para biriminin fizibilitesi konusunda pilot çalışma yürütüyor

Riksbank, bir e-kronanın "çevrim dışı ve anonim olarak çalışacağını" varsaymak yanlış olacağını belirtti. Dünyanın en eski finans kurumlarından biri olan banka, dijital bir para biriminin fizibilitesi konusunda pilot çalışma yürütüyor ve şu anda bir yol haritası oluşturma konusunda dünyadaki emsallerinin çoğunun önünde. Böyle bir rejimin geniş kapsamlı sonuçları olabilir ve hatta potansiyel olarak merkez bankacılarına para arzına doğrudan erişimi olan daha büyük bir alet çantasına erişim sağlayabilir.