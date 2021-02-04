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Dogecoin nedir, nasıl alınır?

Son zamanlarda hızla yükselen kripto para birimi Dogecoin araştırmaları her geen gün artıyor. Özellikle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çektiği Dogecoin fiyat artışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, neden yükseliyor?

KRİPTO PARA PİYASALARI 04.02.2021, 18:56 04.02.2021, 18:57
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Dogecoin nedir, nasıl alınır?

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

DOGECOİN KAÇ TL?

1 DOGECOİN 0,3568 TL

Hacim: 3.304.272.485
Alış/Satış: 0,3535 / 0,3560
Gün Aralığı: 0,2010 - 0,4200

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2013 yılında bir “meme token” olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.

DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO’yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE’lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.

Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.

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