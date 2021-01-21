Bitcoin’de Yellen etkisi sürüyor

Biden'in Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'in kripto paraların terörin finansmanı, kara para aklama gibi amaçlarla kullanımının kendisini endişelendirdiği sözleri Bitcoin fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor.

Yellen'in sözlerini tetiklediği kar realizasyonları ile dün 35 bin dolar civarında hareket eden Bitcoin fiyatı bu sabah düne göre yüzde 0,642 kayıpla 34.716 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, gün içinde 33.430 dolar seviyesini test eden Bitcoin fiyatının 33.814 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu desteğin altına inilmesi halinde ise 30 bin dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini belirten Wave Financial analistleri, 30 dolar civarından aktif geri alımların yaşanacağını da öngörüyorlar.