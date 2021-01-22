Bitcoin ve kripto paralar konusunda endişe büyüyor

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran Bitcoin sert düşüşlere sahne oluyor. 8 ay sonra en kötü seviyesini gören kripto para, geçen haftalarda 42 bin dolara kadar çıkmıştı. Bitcoin, sabah saatlerinde 28 bin 800 dolara kadar geriledi ve daha sonra 30 bin doların üstüne çıktı.

2020'nin son çeyreğinde yükselişe geçen Bitcoin, 2021'in ilk günlerinde peş peşe rekorlar kırdı ve 42 bin doları geçtikten sonra düşüşe geçti. Joe Biden’in görevi devralmasıyla düşüşü hızlanan Bitcoin, 30 bin doların altına düştü. Bitcoin sabah saat 04.00 sularında 28 bin 800 dolara kadar düştü. Bu düşüş, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşanan en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Janet Yellen: Bitcoin ve kripto paralar konusunda endişeliyim

ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato'da yaptığı konuşmada kripto paraların terörün finansmanı ve kara para aklama açısından endişe kaynağı olduğunu aktardı.

Yeni Başkan Joe Biden’ın yeni icraatlarından biri de kripto paralar oldu. Biden, Bitcoin ve kripto para piyasasına zarar veren önerilen FinCEN kuralları da dahil olmak üzere tüm düzenleyici süreçleri dondurdu.