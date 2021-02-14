Bitcoin 50 bin dolara dayandı

Kripto paraların en yoğun işlem hacmine sahip olan Bitcoin, 49 bin doların biraz üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin, Binance'de yüzde 3.33 değer kazanarak 49.300 dolara ulaştı.



2020'nin sonundan bu yana yükselişte olan kripto para birimi, özellikle Tesla'nın Ocak ayında Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını doğruladığından beri büyümeye devam ediyor. Bitcoin için yeni tahmin 100 bin dolar seviyeleri ancak geçmişte de benzer tahminler yapıldığı dönemlerde sert düşüşlerin yaşandığı biliniyor. 20 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, sert düşüşlerle 4 bin dolara kadar gerilemişti.