Bitcoin 48 bin doları aştı...

Dün, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığının ve yakında hizmetlerini (ürünlerini) Bitcoin ile satmayı hedeflediğinin açıklanmasıyla kripto para piyasasında adeta bir bayram havası esiyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 25 yükselerek 48 bin doları aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Bitcoin'in dolar bazındaki haftalık yükselişi böylece yüzde 40'ı aştı. Aynı şekilde piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 9.5'lik artışla 1.760 doları aştı ve rekor kırdı.

Bu yükselişlerin etkisiyle kripto paraların toplam piyasa değeri de 1 trilyon 393 milyar dolara ulaşarak zirve yaptı.

Dün Tesla'nın rüzgarıyla hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin'in bugün 50 bin dolarlık psikolojik seviyeyi kırıp kıramayacağı takip edilecek. Ancak her koşulda Tesla'nın aldığı kararın olumlu yansımalarının bir süre devam etmesi bekleniyor.