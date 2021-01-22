Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı’nın yeni isim sponsoru Icrypex oldu

Türkiye’nin en köklü spor kulübü Beşiktaş JK’nın başarılı Erkek Basketbol A Takımı’na finans sektörünün yenilikçi kuruluşu Icrypex sponsor oldu. Türkiye’nin ilk kurumsal yapıya sahip kripto para borsasını oluşturarak katma değer sağlamak ve sektörde trend yaratacak başarılar elde etmek amacıyla kurulan Icrypex, Beşiktaş JK’nın Erkek Basketbol A Takımı’na ismini verdi. Siyah Beyazlı Ekip, artık forma göğsünde Icrypex logosunu taşıyacak.

Ahmet Nur Çebi: Anlaşmanın kulübümüze şampiyonluklar getirmesini diliyorum

Beşiktaş JK Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının ayrıntılarını anlattı. Çebi, “Türkiye’nin en köklü spor kulübü olarak Icrypex firması ile yaptığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine Türk sporuna ve Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor kulüpleri zor bir dönemden geçiyor. Maçları seyircili oynayamamak kulüplerin gelirlerinde ciddi bir kayıba neden oldu. Böyle bir dönemde sporun ve sporcunun yanında duran sponsor markalarımız bizlere güç ve güven veriyor. Bu tür işbirlikleri, bu zorlu dönemi birlikte atlatacağımıza dair en önemli gösterge. Icrypex ile Erkek Basketbol A Takımızın isim ve forma sponsorluğu anlaşması bir buçuk yıl sürecek. Bu anlaşmanın kulübümüze şampiyonluklar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Gökalp İçer: Birlikte yürümekten mutluluk duyacağız

Icrypex CEO’su Gökalp İçer ise, “Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş her adımında trendleri belirlerken, biz de bu yolda Beşiktaş ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol A Takımı’nın her başarısında yanında olmaktan gururlanacağız” dedi.

Soldan sağa: Umut Şenol, Gökalp İçer, Ahmet Nur Çebi, Ezgi İçer, Mesut Urgancılar

Toplantıda konuşan Beşiktaş JK Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da, Türkiye’de basketbolun gelişmesi için büyük çaba sarfeden bir kulüp olduklarını söyledi ve ekledi: “Beşiktaş JK, kurulduğu günden bugüne her branşta, başta altyapı yatırımları olmak üzere, sporun gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Kadın futbolundan e-spora, jimnastikten hentbola kadar her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuş bir kulübüz. Bizler bu desteği önce taraftarımızdan, sonra bizi destekleyen sponsorlarımızdan aldığımız güçle yürüttük. Ülkemizde sporun gelişmesine katkıda bulunan bütün markalara, kattıkları değerden dolayı teşekkür ederiz.”

Beşiktaş JK Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ise, Icrypex ve Beşiktaş JK arasından yapılan anlaşmanın Türk Basketbolu için önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımımız, ING Basketbol Süper Ligi’nde ve Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Kupası’nda mücadele ediyor. Takımımızın son sönemde aldığı başarılı sonuçlardan çok mutluyuz. Icrypex ile ligde ve Avrupa’da nice başarılara imza atacağımızdan hiç şüphem yok.’’

Icrypex Kripto Para Borsası Nedir?

Türkiye merkezli ve tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş kurumsal kripto para borsası olarak faaliyet gösteren Icrypex, kullanıcılarının talepleri ve piyasa hareketleri doğrultusunda pek çok geliştirme ile yoluna devam ediyor. Düşük komisyonları, kripto para yatırım uzmanı desteği ve 7/24 ulaşılabilir müşteri temsilcileri ile Icrypex, Türkiye’de kripto para ekosisteminin gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Destek ve iletişim operasyonunu günün her anında sürdüren bir kripto para borsası olarak etkili ve sürekli bir iletişimi ön planda tutan Icrypex, pek çok önemli finans kuruluşunda görev almış finans profesyonelleri tarafından kurulmasıyla da rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Türkiye’de blok zincir teknolojilerinin gelişimi, finansal okuryazarlığın desteklenmesi ve yatırımcıların şeffaf, doğru ve hızlı bir altyapı kullanarak işlemlerinin doğruluğunun sağlanması gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.