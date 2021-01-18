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Altcoinlerde Tercih Link'ten Yana

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası son 24 saatini değerlendirdi.

KRİPTO PARA PİYASALARI 18.01.2021, 13:10
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Altcoinlerde Tercih Link'ten Yana

Altcoinlerde Tercih Link'ten Yana

Ethereum'un döviz arz oranı Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bu oran, sadece 5 ay önce %26,33 seviyelerinde ilerlerken günümüzde %22,06 oranına kadar geriledi. Bunun nedenleri arasında, bir yatırım olarak ETH'a olan ilginin artması, ETH 2.0 mevduat sözleşmesinde kilitlenen ETH’ler ve DeFi kullanımında ETH’nin rolü olarak gösteriliyor.

Eski Kanada Başbakanı Bitcoin'i dolara karşı olası rezerv para birimi olarak adlandırırken Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summersn da Bitcoin için olumlu açıklamalarda bulundu.

Kripto para ekosistemi içerisinde büyük bir paya sahip olan Bitcoin, toplam piyasa değeri açısından ilk sırada yer alıyor. Bitcoin’in dominance oranında düşüş görülmesiyle birlikte altcoinlerde hareketlilik meydana geldi. Altcoinlere geçiş yapan yatırımcıların tercihi ise ağırlıklı olarak Link’ten yana oldu. Link, gün itibari ile 22.5 seviyelerinden fiyatlanıyor.

34.200 desteğini test etmesinin ardından bir miktar toparlanan BTCUSD haftaya %1.12 oranında artışla başladı. Dominance oranında düşüş görülen ve hakimiyeti %64 oranına gerileyen kripto para biriminin 30.000 desteğinin üzerindeki mücadelesi sürüyor. 4 saatlik grafikte yönünü aşırı satım bölgesinden denge seviyesine yönelten kripto para birimi 36300 direncini kırabilirse, alış yönündeki reaksiyonun devamlılığı ve yukarı yönlü genişleme beklenebilir. 20 MA’ya denk gelen bu bölgenin dikkatle izlenmesinde yarar görülüyor. Gün içerisinde bölgenin yukarı yönlü kırılması 38.300 ve 40.000 seviyesini beraberinde getirebilir. Aşağıda ise 34.200 desteği kritik konuma gelmiş durumda. Trend desteği ve Fibo alt bandına denk gelen bu bölgenin kırılması, ilk etapta 30.000’lere kadar çekilme yaratabilir.

4 saatlik grafikte 20 MA’yı yukarı yönlü test eden ETHUSD, yukarı yönlü oluşturduğu kanal desteğinden toparlamaya çalışıyor. Aşırı alım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde hareketli ortalamanın kırılması 1275 ve 1350 seviyelerini gündeme getirebilir. Ethereum arzında yaşanan düşüşü göz önüne alındığında, yatırımcıda alım isteğinin doğması, ilk etapta, kanal direncine kadar yaşanacak olan ivmeyi canlı tutuyor. Ancak, hareketli ortalama üzerinde tutunamaması ise kripto paritesi üzerinde satış baskısı yaratabilir. Bu durumda, kanal ekseninden çıkış olacağı için, 1152 ile 1000 seviyelerinin takip edilmesinde yarar görülmektedir.

LTCUSD 140 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aşırı satım bölgesindeki risk alanından henüz çıkamayan kripto para biriminde meydana gelebilecek olası satışlarda 134 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir ve trend desteğine denk gelen bu bölge alışlarla karşılanabilir, ancak 134’ün aşağı yönlü kırılması durumunda satışlar 123 desteğine kadar sarkma yaratabilir.

Yukarıda ise hem hareketli ortalamaların hem de 150 direncinin kırılması önem taşıyor. Böylelikle kripto para birimi 150-158 belirleyici bant aralığına yerleşebilir ve yukarı yönlü genişlemenin devamı beklenebilir.

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