Mersin Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitelerinde Pazarlama ve iletişim odaklı eğitimlerini tamamlayan ve son olarak Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans’a sahip olan Ceneviz, Profesyonel meslek hayatına Petrol Ofisi’nde başladı. Sonrasında Yaşar Holding Gıda Grubu – Yaşar Birleşik Pazarlama’da (Pınar) Ticari Pazarlama departmanında, Mitsubishi Electric Türkiye’de Pazarlama, Reklam ve Halkla ilişkiler birimlerinde görev yaptı ve son olarak Hollanda merkezli SHV Holding Nutreco - Trouw Nutrition Türkiye’de Pazarlama departman müdürü görevini yürüttü.

Pazarlama, marka iletişimi, itibar yönetimi, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, müşteri deneyimi yönetimi, ticari pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya, etkinlik yönetimi, sponsorluk çalışmaları, medya planlama ve satın alma gibi süreçleri yöneten Ceneviz; kampanya süreçleri, çağrı merkezi yönetimi, gizli müşteri yönetimi, personel eğitimleri, satış ve promosyon aktiviteleri, perakendecilik, BTL, ATL reklamcılık, fuar, seminer ve B2B etkinlik yönetimi gibi pek çok farklı alanda da mesleki tecrübe ve yetkinliklere sahip.

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü sektör temsilcisi ve Marka Konseyi Etkinlik Kurulu üyesi olan Savaş Ceneviz; üniversitelerde pazarlama, dijital pazarlama ve marka iletişimi üzerine eğitimler gerçekleştiriyor. Sektörle ilgili blog ve dergilerde yazarlık da yapan Ceneviz aynı zamanda 2019 yılında Türkiye’nin önde gelen gazetecileri, yazarları ve iletişimcilerinin jüri olduğu “Basın Dostu 50 İletişim Lideri” araştırması listesinde de yer aldı.