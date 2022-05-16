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Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca yapılan hizmet ve yatırımları düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

KONYA 16.05.2022, 18:27
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca yapılan hizmet ve yatırımları düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019-2022 yılları arasında Selçuklu’ya kazandırılan yatırımları “Birlikte Selçukluyuz” temalı 3 Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyu ile paylaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle muhtarları, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 67,51 oy oranıyla Selçuklu‘da yaşayan vatandaşların büyük destek ve katkıları ile 5 yıllık süre için hizmet görevini üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Görevi aldığımız günden itibaren, gönül belediyeciliği ilkesi ile gece gündüz demeden yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Selçuklu’muzda yaşayan 682 bin 514 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ anlayışı ile temel belediye hizmetlerinin yanında, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel taşınmaz varlıklarının korunmasına kadar her alanda çalışıyor, hizmet üretiyor, kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün genç nüfusumuz olduğuna inanıyor ve bu hedefler doğrultusunda gençlerimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Selçuklu ilçesinin 682 bin 514 kişilik nüfusu ile Türkiye’de en büyük 13. ilçe durumunda olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre ise 2019 yılında 32. sırada olan ilçemiz 2022 yılında pek çok büyük ilçeyi geride bırakarak 21. sıraya yükselmiş durumda. Sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, üniversiteleri, hastaneleri, sosyal tesisleri, okulları ve en önemlisi güzel insanları ile birlikte Selçuklu’nun yıldızı parlıyor, parlamaya devam edecek inşallah. Üç yıl önce 2 bin 175 çalışanımızla hizmet verirken bugün itibariyle Zabıta Teşkilatımıza, idari ofislerimize ve diş ekiplerimize yaptığımız takviyelerle çalışan sayımız 2 bin 610 kişiye ulaştı. 2019 yılında 545 milyon olan bütçemiz bu yıl 1 milyar 160 milyon olarak belirlendi. Kent Tarihi ve Tanıtımı, Halkla İlişkiler, Kırsal Hizmetler, Sıfır Atık ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerimizi kurarak müdürlük sayımızı 33’e yükselttik. Toplam 134 milyon TL’lik yatırımla 19 iş makinesi, 80 kamyon çekici kamyonet ve pikap ile 50 adet park bahçe ekipmanı alarak makine parkımızı güçlendirdik. Şu an 400 makine ve 85 iş makinesi ile hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

“36 aya 36 eser sığdırdık”

Selçuklu’da 36 ay boyunca 36 eser kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eserler hakkında bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya her yaş grubundan hemşehrimizin faydalanabileceği sosyal tesislere yenilerini ekledik. Eğitim alanında da önemli yatırımlar yaptık. İlkokuldan üniversiteye kadar her eğitim düzeyinde öğrencinin faydalanabileceği eğitim, spor, barınma gibi pek çok alanda kompleksler kazandırdık. Sancak ve Selçuk Mahallesi Bisiklet ve Kaykay Parkı gibi tematik parkların yanı sıra Selçuklu Seyir Tepesi, Merve Mercan Parkı ve 11 mahalle parkını da ilçeye kazandırdık. 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası, Hizmet Araçları Bakım ve Onarım Tesisi, Gevale Kalesi restorasyonu, Hocacihan Mahallesi ASM, Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi, 9 Nolu 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu, Belediye Hizmet binası GES ve Tropikal Kelebek Bahçesi GES projeleri ile Selçuklu’ya değerli eserler kazandırdık. Spor faaliyetlerinde, 25 spor tesisimizde 18 branşta 53 bin 719 çocuğa spor yapma imkanı sunduk. 2022 yılında 15 bin 14 lisanslı sporcu sayısına ulaştık. 203 milli sporcumuz var. Kent Konseyi çatısı altında Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Sıfır Atık Meclisi, Engelli Meclisi ve Çocuk Meclisi ile toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yürüttük. Sıfır atık çalışmaları çerçevesinde Sıfır Atık Müdürlüğü kurduk. Engelli vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Hasta Konuk Evlerimizden hasta nakline, asker ailesi maaşı, evde yaşlı bakım hizmeti, kira yardımı, taziye çadırı gibi birçok başlığa kadar sosyal belediyecilik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dış İlişkiler ve Kardeş Belediye faaliyetleri çerçevesinde Bosna Hersek, Filistin, Filipinler, Moritanya gibi ülkelerle kardeş şehir çalışmaları yürütüyoruz. 2019-2022 yılları arasında 816 bin 710 metrekare parke, 212 bin 615 metre bordür, 3 milyon 686 bin 850 metrekare asfalt ile merkez mahallelerimizde altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol kalmayacak. Yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

"AK Parti belediyeciliği gönül belediyeciliğidir"

Başkan Pekyatırmacı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Tüm çalışmalarımızda ve faaliyetlerimizde “Birlikte Selçukluyuz” diyerek önce vatandaşlarımızla ve yerelde yönetim ortağımız olan muhtarlarımızla istişareler yapıyoruz. Yatırım planlarımızı yaparken Büyükşehir Belediyemizle, teşkilatımızla ve meclis üyelerimizle ortak karar alıyoruz. Uygulamada ise başta Valilik, Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu birlik beraberlik neticede bu hizmetlerin üretilmesine fırsat veriyor. Şehrimize ve ilçemize hizmet noktasında emek sarf eden tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı adayı olarak seçildiğimiz günden bu yana AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızın sınırsız desteği bize güç veriyor, önümüzü açıyor. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. AK Parti belediyeciliği gönül belediyeciliğidir. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı şevkle hizmet etmeye ve gönüllere girmeye devam edeceğiz.”

Hep birlikte Konya için çalışıldığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Ahmet Başkanımız bu çalışmaları anlatırken de yaparken de yorulmadı, emeğine sağlık. Tekrar tüm Selçuklu adına teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Selçuklu Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "Selçuklu Belediye Başkanımızın ekibi ile beraber 3 yıllık ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı, Ahmet Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu’nun 2 bin 56 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, 72 mahallesi bulunan ve 680 bini aşmış bir nüfusu ile büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Milletvekili Usta ise, “Aslında bir şehir mesafesinde bir ölçekten bahsediyoruz. Böylesine merkez ilçelerimizle birlikte dinlediğimiz 3 yıllık faaliyet raporları, hizmet raporları ile ilgili hep aynı şeyi hissettik. İnanılmaz bir başarı öyküsü, inanılmaz bir hizmet öyküsü var. İnanılmaz bir hizmet siyaseti ve eser siyaseti var. Bu vesile ile öncelikle Selçuklu Belediye Başkanımıza, başkanımızla birlikte tüm ekibine ve bu çalışmalarda desteğini her zaman ortaya koyan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık" diye konuştu.

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