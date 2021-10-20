Meram’ın parkları artık 7/24 gözetim altında

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçedeki parklara kamera izleme sistemi kuruyor. Konya’da ilk kez uygulanan proje ile Meram’daki parkların artık 7 gün 24 saat sürekli olarak izlenebileceğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Seçim beyannamemizde yer alan ‘Benim Parkım Güvenli’ projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde yoğun olarak kullanılan ve güvenlik zafiyeti oluşabilecek parkları 24 saat gözetim altında tutacak kamera izleme sistemini devreye sokuyor. Konya’da ilk kez uygulamaya geçen sistemin ilk etabında ilçede bulunan 11 park yerleştirilen güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca izlenebilecek.

“Bir vaadimi daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Meram’ın, huzur şehri Konya’nın en güvenli ilçelerinden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu huzur ve güveni artırmak, ailelerin ve çocukların daha fazla gönül rahatlığıyla parklarda zaman geçirebilmesini sağlayabilmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti. Başkan Kavuş açıklamasında, “Meram’da yoğun olarak kullanılan parklarımızda maalesef hemşehrilerimizi rahatsız edecek ve güvenliği tehlikeye atan olumsuz bazı durumlar yaşanabiliyordu. Kamera izleme sistemiyle donatmak da bizlerin seçim öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler arasında yer alıyordu. Şimdilik 11 parkta hayata geçen sistem en kısa zamanda yayılarak devam edecek. ’Benim Parkım Güvenli’ projemizde, ilçemizde bulunan parkları güvenlik kameralarıyla donatarak, aile bireylerinin daha huzurlu ortamda çocuklarını oynatmasını sağlayacağız” dedi.

“Çocuklarımızın mutluluğu önceliğimizdir demiştik”

Başkan Kavuş, çalışma hakkında bilgi verirken “Meram’da çocuklarımızın mutluluğu ve tebessümü bizim önceliğimizdir’ demiştik. Parklarımızda altyapı ihtiyacı olmayan yeni teknoloji ürünlerinden faydalanarak, 11 adet parkımızı ’Güvenli Park’ haline getirdik. Ek olarak bu sistemi resmi internet sitemizden canlı yayına açtık. Hemşehrilerimiz meram.bel.tr adresli internet sitemizden bu yayınları izleyebilecek. Parklara yerleştirilen kameralarda yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi kullanıldı ve 4G hatları ile internet altyapısı sağlandı. Bu sayede parklarımızda bir kazı yapılmadı, parkı bozma maliyeti engellendi. Bu nedenle tek bir ağaca zarar verilmedi. Meram sadece parkları değil genel itibariyle güvenli bir ilçedir. Ancak bu bizim yaşanması muhtemel olayların önünü alabilmek amacıyla yerleştirdiğimiz kamera sistemi ile parklarımız artık çok daha güvenli. Bu kameralar suçlara karşı önemli caydırıcı bir rol oynuyor. Yaşanabilecek kötü olaylarda görüntüler güvenlik güçlerimizle paylaşılacak. Böylece bu kameralar, suçların önüne geçilmesinin yanı sıra suçluların yakalanmasında da önemli rol oynayacak” diye konuştu.