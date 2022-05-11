Meram’ın cadde ve sokaklarında bahar temizliği

Konya’nın Meram İlçe Belediyesi, bereketli geçen kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ana arterlerdeki kaldırımları ve caddeleri yıkamaya başladı. Çalışma çerçevesinde; bereketli geçen kış mevsimi sonrası ana yol ve caddelerdeki kaldırımlar yıkanırken, süpürgeli araç ve vakumlu süpürgelerle de sokakların temizliği yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, temizlik işleminin havaların geç ısınmasından dolayı bu yıl Mayıs ayına sarktığı ifade edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hizmet kalitesini artırmak ve Meram’a daha kalıcı, pratik ve kaliteli bir hizmet vermek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, “Yoğun kış şartlarından sonra ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarına başladık. Baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm kaldırımlar ve kanalların etrafları yıkanmaktadır. Bu çalışmalarda temizlik kadar hassas davrandığımız noktalardan biri de su tasarrufu. Sadece bahar temizliğimizde değil tüm temizlik işlemlerimizde minimum seviyede su kullanılması ve maksimum derecede su tasarrufu sağlamak adına da yepyeni ve modern bir sistem kullanıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri de titizlikle dezenfekte edilmektedir" denildi.