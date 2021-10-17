Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atılıyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinde Sahip Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel 18 Ekim Pazartesi günü atılıyor.

Vurulan her kazmada çıkan arkeolojik eserler nedeniyle dönem dönem aksaklıkların yaşandığı Sahip Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel sevinci yaşanıyor. 5 ayrı etaptan oluşan projede, Türkiye’nin Hasankeyf’ten sonra en büyük ikinci tescilli bina taşınma işi olan etabın temeli 18 Ekim Pazartesi günü törenle atılacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Konyalıları bu tarihi adıma tanıklık etme adına saat 11.00’de gerçekleştirilecek törene davet etti.

“Konya ve meram tarihi günlerinden birini yaşayacak”

Bizim Meram ve Benim Şehrim Konya için sevindirici, coşku, heyecan, gurur ve onur verici bu tarihi temel atma törenini Konya şehirciliği adına en önemli adımlardan biri olarak nitelendiren Başkan Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere pek çok kişinin büyük gayret ve özveri ortaya koyduklarını ifade etti. Burada yürütülen çalışmalarda adeta iğne ile kuyu kazdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Çıkan her tarihi eser bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan işlerimizin uzamasına neden oldu. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Ama bu çalışmalarda son dönemece girildi artık. İlk temelimizi de 18 Ekim günü hepbirlikte atacağız inşallah. Konyamıza ve Meramımıza hayırlı olsun. Konya ve Meram için bu tarihi günde tüm hemşehrilerimi törene davet ediyorum” diye konuştu.