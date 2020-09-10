Meram’da kapsamlı Covid-19 denetimi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, yurt genelinde olduğu gibi kapsamlı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Yeniden yükselişe geçen koronavirüsle mücadele için İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yurt genelinde başlatılan denetimler, Meram ilçesinde de Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ceylan’ın katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ilçenin tamamında geniş kapsamlı olarak gerçekleştirirken, Kaymakam Çelik, Başkan Kavuş ve İlçe Emniyet Müdürü Ceylan, Mimar Muzaffer ve Başaralı caddelerinde denetimlere katılarak esnaflar ve vatandaşları virüse karşı bir kez daha uyardı. Maske takmayan vatandaşlardan maskelerini kurallara uygun bir biçimde takmalarını isteyen Kaymakam Çelik, Başkan Kavuş ve Emniyet Müdürü Ceylan ziyaret ettikleri esnaflardan da hem kendi hem de vatandaşların sağlıkları için maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini istedi.

‘Koronavirüsle savaşımızı ancak kurallara uyarak kazanabiliriz’

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm işyerleri ve tüm yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Meram Kaymakamı Resul Çelik, bunu vatandaşlarımıza yeniden ve bir kez daha hatırlatmak üzere denetimlere bizzat iştirak ettiklerini ifade etti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin süreklilik arzetmesinin gerekliliğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da vatandaşlara, “Bu illetle savaşımızı ancak bu şekilde kazanabiliriz. ‘Nefes alamıyorum’ diye maskenizi çenenizin altına indirdiğiniz an savaşı kaybetmeye başlıyoruz. Kurallara uymamaya devam ettiğimiz sürece gerçek normal hayata geçişimiz de o denli gecikecektir. Sevdiklerimizin sağlığı hatta hayatının bizim ellerimizde olduğunu asla unutmayalım” uyarısında bulundu.