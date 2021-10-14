Meram Turgutreis Evleri’nde kura sonuçları belli oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evlerinde kuralar noter huzurunda çekildi.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne ve Uluırmak evlerinden sonra Turgutreis Evlerinde de kura heyecanı yaşandı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 591 konuttan 288’i için kuralar çekilirken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çekiliş öncesi açıklamalarda bulundu.

“Şehircilik alanında önemli adımlar atıyoruz”

İmar sorununu Meram’ın gündeminden tamamen çıkarmak amacıyla son iki buçuk yılda pek çok çalışmayı projeyi peşpeşe hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, hayata geçirilen her projenin Meram’ın geleceğe dair umutlarını bir kat daha artırdığını belirtti. Bu çerçevede başlattıkları kooperatif hamlesinin son halkası olan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde yeni bir sürece girdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Bu çekilişin hemen ardından temel atma ve inşaat süreci başlayacak inşallah. Öncelikle Turgutreis Evleri için başvuruda bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. 30 binin üzerinde bir başvuru alındı. Bu sadece Meram için değil Konya için rekor bir sayı. Konya tarihinde bir kooperatif için yapılmış en fazla başvurulardan birini oldu bu yeni projemiz. Bunun iki nedeni olduğuna inanıyoruz. Birincisi Uluırmak, Aksinne ve Aymanas Evlerimizin hızlı ve güzel yapılıyor olması. İkincisi de nüfus artışına karşın inşaat sektörünün yaşadığı daralmadan dolayı aynı oranda konutun üretilememesi. Tüm bu nedenlerle projemize teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Şartlar bizi kooperatiflere devam etmemiz noktasında zorluyor”

Meram Belediyesi olarak yaşanan bu süreçte kooperatif düşünmediklerini ancak şartların bunu zorunlu kıldığını kaydeden Başkan Kavuş, “Yıkılan yerler ve tapu sahiplerine verilmiş sözler vardı. Bu sözleri yerine getirmek adına çaba sarf etmeyi uygun gördük. Bu dönüşümleri özel sektör aracılığı ile çözmeyi planladık. Ama şartlar buna el vermedi. Verilen sözleri yerine getirebilmek amacıyla kooperatif yöntemi ile yolumuza devam etmemiz gerekti. Kooperatiflerimiz yükseldikçe, yeşil alanlardan sosyal alanlara kadar bulundukları bölgelerin çehresini değiştirdi. Bu yöntemin de kendine has artı ya da eksi yönleri var. Taksitle olmasından dolayı uzun sürebiliyor ama en uygun yöntemlerden biri de bu. Turgutreis Evleri’ne yapılan rekor başvuru bizi bu yolda yürümek noktasında daha da motive etti. İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı daralan inşaat sektöründe vatandaşlarımızın zorluk yaşamamaları adına önümüzdeki süreçte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Turgutreis Evleri kura çekimi, Meram’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olsun. Kuradan sonra üyelik hakkı kazanan ailelerimizin mutluluğuna mutluluk katmasını, birliklerini, dirliklerini ve huzurlarını artırmasını, yeni yuvalarında sağlık içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş’un konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Kooperatife kesin kayıt yaptıracak olanların belirlendiği çekiliş sonuçlarına www.turgutreisevleri.com adresinden ulaşılabilecek.